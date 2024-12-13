محمد صلاح يحصد جائزة لاعب نوفمبر من رابطة البريميرليغ

لندن: أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي، الجمعة، فوز الدولي المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول بجائزة الأفضل لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للمرة الأولى هذا الموسم بفضل تألقه اللافت مع “الريدز”.

وتفوق صلاح على زميله الهولندي ريان غرافينبيرخ، والبرازيليين ماتيوس كونيا وجواو بيدرو، والبرتغالي برونو فيرنانديز، والكونغولي يوان ويسا، والنرويجي مارتن أوديغارد، والإنجليزي بوكايو ساكا.

وخلال نوفمبر، سجل صلاح وساهم في خمسة من أهداف ليفربول السبعة، حيث فاز الفريق بجميع مبارياته الثلاث في الدوري الإنكليزي الممتاز ليحافظ على صدارة جدول الترتيب العام.

وأحرز صلاح هدف الفوز أمام برايتون والتي انتهت بنتيجة 2-1، ولعب دورا في هدفي الفوز 2-0 على أستون فيلا، وسجل أهداف التعادل والفوز بالشوط الثاني لليفربول على ساوثهامبتون 3-2.

وفاز صلاح بالجائزة لأول مرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحصل على الجائزة 6 مرات في الدوري الإنكليزي متساويا مع أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد ونجم مانشستر يونايتد السابق كريستيانو رونالدو.

وهو على بعد خطوة من معادلة هاري كين وسيرخيو أغويرو، اللذين نالا الجائزة 7 مرات، أكثر من أي لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز.

ولدى الدولي المصري الآن 13 هدفا في الدوري الإنكليزي الممتاز متصدرا لائحة ترتيب هدافي المسابقة بالتساوي مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

كذلك حقق صلاح (32 عاما) إجمالي 21 هدفا وتمريرة حاسمة هذا الموسم، في أعلى رقم بالدوري الإنكليزي الممتاز.

في الوقت نفسه، فاز الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول، بجائزة أفضل مدرب عن نوفمبر، متفوقا على كل من الألماني فابيان هورزيلر مدرب برايتون، والإنكليزي غاري أونيل مدرب ولفرهامبتون.

(الأناضول)