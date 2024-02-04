محمد صلاح يرد على حملة انتقاده: لا تسجن نفسك في آراء الآخرين

القاهرة- “القدس العربي”:

واصل لاعب مصر الدولي ونادي ليفربول الإنكليزي، ردوده على حملة الانتقادات التي تلاحقه، منذ مغادرته معسكر منتخب بلاده بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المواجهة التي جمعت منتخبي مصر وغانا في دور المجموعات من البطولة الأفريقية.

ونشر صلاح فقرة من أحد الكتب على صفحته على انستغرام، لم يكشف عن اسمه، تحدث خلالها عن طريقة التعامل مع آراء البعض السلبية ضده ولكن بطريقة مختلفة.

وجاء في الفقرة: لا تسجن نفسك في آراء الآخرين، كن نفسك، لا تكن مثلما يريدك الآخرون، لا تفصل نفسك على مقاس أحد، من يريدك مقاس 37 و39 و42، لا أحد يرى فيك نفسه، ويحاول يحقق من خلالك أحلامه الشخصية، لا توافق أن يراك أحد امتدادا له، أو لمشروعه الاستثماري الخاص، لا تسمح لأحد أن يقبلك بشروط، أو يحبك بشروط، أو يحترمك بشروط، أنت نفسك، نفسك وفقط”.

وسبق ورد صلاح على منتقديه، وكتب على صفحته على الفيسبوك: “برضه بحبها وبحب ناسها.. حاولوا أكثر”.

وكان مصريون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي شنوا هجوما على صلاح، عقب مغادرته معسكر المنتخب، ودشنوا وقتها وسم “فخر الهرب”، في سخرية على اللقب الذي عرف به طوال السنوات الماضية وهو فخر العرب.

وكان رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي السابق عبد السند يمامة، طالب بإلزام محمد صلاح، بتحويل 20% من راتبه الشهري إلى مصر، خلال حلقة نقاشية عقدت في معهد الدراسات السياسية للحزب، للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

أثار اقتراح يمامه جدلا واسعا، دفعه للخروج لتبريره، وقال يمامة في تصريحات متلفزة: هذا الاقتراح صحيح فالمصريون العاملون في الخارج يبدلون عن طريق البنك 20 في المئة من الدخل الذي يحولونه إلى مصر، من أصغر عامل حتى محمد صلاح.