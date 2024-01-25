رياضة | تقارير رياضية

محمد صلاح يرد على منتقديه ويؤكد مساعيه لمواصلة مشواره مع الفراعنة- (تغريدات)

منذ 21 دقيقة

حجم الخط
0

ليفربول: كسر محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنكليزي، حاجز الصمت وسط الضجة المثارة حول خروجه من معسكر منتخب مصر الذي يخوض كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار.
وكتب صلاح تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا) اليوم الخميس باللغة العربية ، تقول “بدأت أمس برنامج العلاج والتأهيل وسأفعل كل شيء ممكن لأكون جاهزا في أقرب وقت وأعود للمنتخب وفقا لما هو متفق عليه منذ البداية”.

ولم ينس قائد منتخب مصر الرد على منتقديه، مضيفا “أحب بلدي وأحب ناسها، حاولوا أكثر”.

وكان محمد صلاح تعرض لموجة شديدة من الانتقادات، منذ أعلن يورغن كلوب مدرب ليفربول أن اللاعب سيعود إلى إنكلترا لاستكمال علاجه من إصابة عضلية وأنه في حال تعافيه سيعود مجددا لمنتخب مصر حال تأهله للمباراة النهائية.
وبدأت الضجة بعد إصابة محمد صلاح في مباراة مصر وغانا بالجولة الثانية في الدور الأول لكأس أمم إفريقيا، حيث أعلن اتحاد الكرة المصري في البداية أن الإصابة ستبعد مهاجم ليفربول في مباراتين أمام الرأس الأخضر في الجولة الثالثة ثم مواجهة دور الـ16 .
وخرج بعدها المدرب الألماني يورغن كلوب ليؤكد أن اللاعب بصدد العودة إلى إنكلترا ليستبق بيانا جديدا من اتحاد الكرة المصري ونادي ليفربول الإنكليزي.
وتبين أنه بعد فحوصات طبية متقدمة أن إصابة محمد صلاح ستبعده عن الملاعب فترة أطول من المحددة في البداية.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 ،ويتأهل الفائز منهما للدور ربع النهائي منتظرا الفائز من مباراة غينيا الإستوائية وغينيا.
(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

تفاعل واسع على رد فعل محمد صلاح مع تأهل منتخب بلاده إلى الدور الثاني في أمم أفريقيا- (فيديوهات)
23 - يناير - 2024
مصر تتحدى إصابة صلاح وتتعادل مع غانا بأمم أفريقيا 2023
18 - يناير - 2024
آيو لاعب منتخب غانا: هدفنا الفوز على منتخب مصر في الأمم الإفريقية
17 - يناير - 2024
بشعار “لا بديل عن الفوز”.. مصر وغانا تسعيان لاستعادة توازنهما في أمم أفريقيا
17 - يناير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية