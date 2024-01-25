محمد صلاح يرد على منتقديه ويؤكد مساعيه لمواصلة مشواره مع الفراعنة- (تغريدات)

ليفربول: كسر محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنكليزي، حاجز الصمت وسط الضجة المثارة حول خروجه من معسكر منتخب مصر الذي يخوض كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار.

وكتب صلاح تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا) اليوم الخميس باللغة العربية ، تقول “بدأت أمس برنامج العلاج والتأهيل وسأفعل كل شيء ممكن لأكون جاهزا في أقرب وقت وأعود للمنتخب وفقا لما هو متفق عليه منذ البداية”.

بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجه ممكنه علشان اكون جاهز في اقرب وقت وارجع للمنتخب زي ماكان متفق عليه من البدايه….بردو بحبها وبحب ناسها🇪🇬… حاولو اكتر 😛 pic.twitter.com/BKZkQvH6jv — Mohamed Salah (@MoSalah_Mo11) January 25, 2024

ولم ينس قائد منتخب مصر الرد على منتقديه، مضيفا “أحب بلدي وأحب ناسها، حاولوا أكثر”.

محمد صلاح 🗣 بردو بحبها وبحب ناسها🇪🇬… حاولو اكتر 😛❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/En7As7TO5P — Mohamed Salah (@MoSalah_Mo11) January 25, 2024

وكان محمد صلاح تعرض لموجة شديدة من الانتقادات، منذ أعلن يورغن كلوب مدرب ليفربول أن اللاعب سيعود إلى إنكلترا لاستكمال علاجه من إصابة عضلية وأنه في حال تعافيه سيعود مجددا لمنتخب مصر حال تأهله للمباراة النهائية.

وبدأت الضجة بعد إصابة محمد صلاح في مباراة مصر وغانا بالجولة الثانية في الدور الأول لكأس أمم إفريقيا، حيث أعلن اتحاد الكرة المصري في البداية أن الإصابة ستبعد مهاجم ليفربول في مباراتين أمام الرأس الأخضر في الجولة الثالثة ثم مواجهة دور الـ16 .

وخرج بعدها المدرب الألماني يورغن كلوب ليؤكد أن اللاعب بصدد العودة إلى إنكلترا ليستبق بيانا جديدا من اتحاد الكرة المصري ونادي ليفربول الإنكليزي.

وتبين أنه بعد فحوصات طبية متقدمة أن إصابة محمد صلاح ستبعده عن الملاعب فترة أطول من المحددة في البداية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 ،ويتأهل الفائز منهما للدور ربع النهائي منتظرا الفائز من مباراة غينيا الإستوائية وغينيا.

(د ب أ)