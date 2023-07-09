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محمد صلاح يرقص ويغني مع أحمد سعد في اليونان- (فيديو)

منذ 53 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”:

أشعل النجم المصري محمد صلاح، منصات التواصل الاجتماعي خلال الإجازة الصيفية التي يقضيها حاليا في اليونان، حيث ظهر برفقة اللاعب أحمد حسن كوكا والمطرب أحمد سعد.

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمحمد صلاح وهو يغني رفقة أحمد سعد، واللاعب أحمد حسن كوكا، مهاجم نادي ألانياسبور التركي، في جزيرة ميكونوس اليونانية وسط حالة إعجاب واسعة من المتواجدين.

 

 

ونشر أحمد سعد، صاحب أغنية “إيه اليوم الحلو ده”، مقطع فيديو عبر صفحته على موقع “إنستغرام”، حيث يظهر فيه وهو يؤدي أغنيته الشهيرة التي تفاعل معها محمد صلاح بالرقص والترديد.

وأرفق سعد مقطع الفيديو بتعليق قال فيه “إيه صلاح الحلو ده”، كما وضع معه “إيموجي” قلب أحمر، تعبيرا عن الشكر والامتنان للاعب المصري.

 

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