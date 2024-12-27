محمد صلاح يعلق على إنجازه بتسجيل رقم جديد في الدوري الإنكليزي

لندن: أبدى النجم الدولي المصري محمد صلاح، سعادته بفوز فريقه ليفربول الثمين على ضيفه ليستر سيتي، معربا في الوقت ذاته عن فخره بتسجيله 100 هدف على ملعبه خلال مسيرته ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وواصل صلاح هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي بالدوري الإنكليزي، خلال فوز ليفربول 3 / 1 على ليستر، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس بالمرحلة الـ18 للمسابقة.

ورفع صلاح، الذي سبق له تسجيل هدفين خلال فوز ليفربول 6 / 3 على مضيفه توتنهام هوتسبير في المرحلة الماضية للبطولة، رصيده إلى 16 هدفا، ليعزز صدارته لقائمة هدافي البطولة خلال الموسم الحالي، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

وصرح صلاح لشبكة (أمازون برايم) عقب انتهاء اللقاء الذي جرى بملعب (آنفيلد): “إنها نتيجة جيدة، لقد كانوا أقوياء للغاية في الشوط الأول وفي الشوط الثاني كانت طريقة استعدادهم جيدة للغاية”.

أضاف: “لقد تمكنا من تسجيل ثلاثة أهداف وكانت النتيجة رائعة حقا بالنسبة لنا”.

ووصف صلاح هدف التعادل، الذي أحرزه جاكبو في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول بـ”الرائع”، حيث قال: “لقد منحنا الثقة في الشوط الثاني للفوز بالمباراة. عندما تكون متأخرا بهدف نظيف، يجب أن تركز على تحقيق التعادل بأسرع وقت”.

أضاف: “لقد سجل هدفا رائعا. إنه شيء يتدرب عليه كثيرا في التدريبات. من الجيد للغاية أن يقوم بذلك في المباراة”.

وتطرق للحديث عن تسجيله 100 هدف على أرضه بالدوري الإنكليزي، حيث قال: “إنه أمر أفتخر به للغاية. نواصل العمل الجاد وآمل أن أتمكن من الذهاب إلى أبعد من ذلك أيضا”.

وكان صلاح أحرز هدفين بالبطولة على ملعب فريقه السابق تشيلسي ستامفورد بريدج، الذي لعب في صفوفه ما بين عامي 2014 و2015، فيما سجل 98 هدفا بملعب آنفيلد، معقل ليفربول.

وفيما يتعلق بمستواه، أكد الفرعون المصري أن “الشيء الأكثر أهمية هو فوز الفريق، وآمل أن نتوج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز خلال الموسم الحالي”.

واختتم صلاح تصريحاته قائلا: “التتويج بلقب الدوري الإنكليزي هذا الموسم شيء خاص، وهو ما أحلم به بالنسبة لهذا النادي”.

ويتربع ليفربول، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2019 / 2020، على قمة الترتيب برصيد 42 نقطة، بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه تشيلسي، علما بأن الفريق الأحمر لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة أمام مضيفه وجاره اللدود إيفرتون.

(د ب أ)