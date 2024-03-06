محمد صلاح يعود لقائمة ليفربول أمام سبارتا براغ في الدوري الأوروبي

لندن: تواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي ضمن قائمة فريقه التي سافرت إلى التشيك لخوض مباراة سبارتا براغ، غدا الخميس، في ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” أن كلوب استعان بأقوى قائمة متاحة لديه في رحلة التشيك بعد الحصول على 5 أيام للتعافي بين المباريات.

وأضافت أن هذه الخطوة تشير إلى تواجد الثنائي داروين نونيز وواتارو إندو في التشكيل الأساسي أمام سبارتا براغ بعد مشاركتهما من على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية أمام نوتنجهام فورست.

في المقابل سيغيب المهاجم الشاب جايدن دانس / 18 عاما / الذي سجل هدفين في الفوز على ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنكليزي بالأسبوع الماضي، بعد تعرضه لإصابة في الرأس يوم السبت الماضي.

وكان صلاح عاد للمشاركة في تدريبات فريق ليفربول الإنكليزي، قبل مواجهة سباراتا براغ التشيكي في ذهاب دور الـ16 بالدوري الأوروبي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي.أيه.ميديا” أن وجود اللاعب المصري الدولي مع بقية أعضاء الفريق في مجمع “أكسا” التدريبي له أهمية كبرى، خاصة وأن ليفربول ينتظر مواجهة مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد يوم الأحد المقبل.

ولعب صلاح لمدة 46 دقيقة فقط منذ أن ترك المنتخب المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا يوم 18 كانون الثاني/يناير الماضي، بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وجاءت تلك الدقائق عندما شارك كبديل أمام برينتفورد في منتصف شباط/فبراير الماضي، وبعدها غاب صلاح 31/ عاما/ بسبب ما وصفه المدير الفني للفريق يورجن كلوب بإنه إجهاد عضلي.

(د ب أ)