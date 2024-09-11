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محمد صلاح يغادر القاهرة بطائرة خاصة إلى لندن

11 - سبتمبر - 2024

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القاهرة: غادر النجم الدولي المصري محمد صلاح، العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، متوجها بطائرة خاصة للعاصمة البريطانية لندن.
ويستعد صلاح للانضمام مجددا لصفوف فريقه ليفربول، الذي يواجه ضيفه نوتينغهام فورست، يوم السبت القادم، في المرحلة الرابعة لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وكان صلاح عاد إلى القاهرة في وقت مبكر من صباح اليوم، ضمن بعثة المنتخب المصري القادمة على متن طائرة خاصة من مطار فرانسيستاون ببوتسوانا، عقب فوز منتخب الفراعنة 4 / صفر على مضيفه المنتخب البوتسواني بالجولة الثانية في المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.
وأحرز صلاح هدفا خلال فوز منتخب بلاده على بوتسوانا، علما بأنه شارك أيضا في انتصار الفريق 3 / صفر على ضيفه منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) في الجولة الافتتاحية للمجموعة، التي تتربع مصر على صدارتها برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيها منتخب الرأس الأخضر.
(د ب أ)

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