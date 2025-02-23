محمد صلاح يفاجئ صناع “كامل العدد” بمكالمة خاصة- (فيديو)

القاهرة- “القدس العربي”:

فاجأ النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنكليزي وقائد منتخب مصر، فريق عمل مسلسل “كامل العدد” بمكالمة فيديو، أعرب فيها عن دعمه وتشجيعه لهم قبل عرض المسلسل في موسم رمضان.

وأشاد صلاح بالعمل، مؤكداً أنه من بين المسلسلات التي يحرص على متابعتها سنوياً خلال الشهر الكريم.

لم تمر هذه اللفتة مرور الكرام، إذ انتشر مقطع الفيديو بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بموقف محمد صلاح، الذي لم يكتفِ بتحقيق النجاحات العالمية في الملاعب، بل يحرص أيضاً على دعم المواهب المصرية في مختلف المجالات، بما في ذلك الدراما والفن.

وتفاعل النجوم المشاركون في المسلسل مع المكالمة بحماس وسعادة، معتبرين أنها دفعة معنوية كبيرة لهم.

طاقم مسلسل كامل العدد ينشرون مقطع بمكالمة فيديو مع الأسطورة محمد صلاح❤️ pic.twitter.com/1PDvIl2uHR — عالم صلاح (@SalahWorld11) February 22, 2025

ينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الاجتماعية الخفيفة والمناسبة للعائلة، حيث يتناول قضايا تربوية واجتماعية تتعلق بالمراهقين وصعوبة تربية الأبناء في ظل تعدد الأفراد داخل الأسرة. وتجسد دينا الشربيني شخصية “ليلى”، وهي سيدة تعمل في مجال مستحضرات التجميل، متزوجة من طبيب تجميل يُجسده شريف سلامة، ويعيشان مع ثمانية أبناء، مما يضعهما في مواقف كوميدية وأزمات تربوية متنوعة.

ويشارك في البطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم: إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال، أحمد كمال، وأحمد جمال سعيد، والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

وفي الوقت الذي يُظهر فيه صلاح دعمه للفن المصري، يواصل صلاح صناعة التاريخ في الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث يحقق أرقامًا قياسية تعزز مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ ليفربول والبريميرليغ.

وشهد هذا الموسم تألقًا استثنائيًا للنجم المصري، إذ نجح في الوصول إلى 200 هدف مع ليفربول في وقت قياسي، ليصبح أحد أساطير النادي الأكثر تهديفًا. كما عزز رقمه كأكثر لاعب إفريقي تسجيلاً في تاريخ البريميرليغ، متجاوزًا بذلك أساطير أفريقية مثل ديدييه دروغبا.

وعلى الرغم من المنافسة الشرسة، يواصل صلاح التواجد في صدارة اللاعبين الأكثر تأثيرًا في الهجوم الإنكليزي، بفضل قدرته على تسجيل الأهداف وصناعتها، إذ تمكن مجددًا من تسجيل أكثر من عشرة أهداف وتقديم تمريرات حاسمة لزملائه، ليؤكد دوره المحوري في نجاح فريقه.

إلى جانب ذلك، يحافظ صلاح على سجله المميز في ملعب أنفيلد، حيث بات أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف على هذا الملعب في تاريخ ليفربول، ليواصل كتابة فصول جديدة من مجده الكروي.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يُظهر فيها محمد صلاح اهتمامه بالفن المصري، حيث سبق له الإشادة بعدد من الأعمال الدرامية والسينمائية المصرية، مؤكدًا أنه رغم انشغاله المستمر بكرة القدم، إلا أنه يحرص على متابعة بعض المسلسلات الرمضانية، خاصة تلك التي تترك بصمة اجتماعية أو تناقش قضايا تهم الجمهور.