محمد صلاح يقود ليفربول لإسقاط أستون فيلا والابتعاد بصدارة الدوري الإنكليزي

ليفربول: سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليقود فريقه ليفربول لفوز ثمين على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 2 / صفر على ملعب أنفيلد رود ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بالدوري الإنكليزي لكرة القدم، اليوم السبت.

صنع صلاح الهدف الأول لزميله الأوروغوياني داروين نونيز في الدقيقة 20، ليسجل النجم المصري تمريرته الحاسمة رقم 75 في بطولة الدوري الإنكليزي متجاوزا النجم الفرنسي تييري هنري.

وفي الشوط الثاني سجل محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 84 ليرفع النجم المصري رصيده إلى 10 أهداف مع 10 تمريرات حاسمة في 17 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.

وحقق ليفربول فوزه التاسع في بطولة الدوري ليرفع رصيده إلى 28 نقطة ويبتعد بصدارة جدول الترتيب موسعا الفارق مع ملاحقه مانشستر سيتي حامل اللقب إلى خمس نقاط بعد سقوطه أمام برايتون في وقت سابق اليوم السبت.

أما أستون فيلا واصل النزيف بخسارة ثانية على التوالي وتعادل في آخر ثلاث جولات ليتجمد رصيده عند 18 نقطة ويتراجع للمركز الثامن.

(د ب أ)