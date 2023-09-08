محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب المصري غدا

القاهرة: أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، أن محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب، سينضم مساء غد السبت للمعسكر، استعدادا لمواجهة تونس وديا يوم الثلاثاء المقبل.

وقال فيتوريا في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، إن رباعي الأهلي محمد الشناوي ومروان عطية ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني سوف يغادرون معسكر المنتخب المصري للانضمام لتدريبات فريقهم استعداداً لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها الجمعة المقبل في مدينة الطائف السعودية، في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وأضاف أن منتخب مصر استحق الفوز علي إثيوبيا في ختام التصفيات القارية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا قياسا بحجم الغيابات والإصابات.

وكان المنتخب المصري قد فاز على إثيوبيا بهدف نظيف سجله مصطفى فتحي في الدقيقة 37، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الرابعة بالتصفيات.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 15 نقطة، ليضمن صدارة المجموعة، في الوقت الذي يحتل المنتخب الغيني، الذي تأهل برفقته للنهائيات، المركز الثاني برصيد تسع نقاط ويلعب غدا مع مالاوي.

(د ب أ)



