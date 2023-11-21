رياضة | كرة قدم عالمية

محمد صلاح يواصل حصد الجوائز في الدوري الإنكليزي

21 - نوفمبر - 2023

حجم الخط
2

إسطنبول: أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنكليزية، يوم الإثنين، فوز الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري لشهر أكتوبر/ تشرين الأول بتصويت الجماهير، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
ونشر الحساب الرسمي للرابطة عبر منصة “إكس” صورة للنجم المصري مصحوبة بتعليق: “مبروك محمد صلاح… أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز لشهر أكتوبر”.
فوز صلاح جاء على حساب منافسيه الآخرين على الجائزة، وهم إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، وجيمس ماديسون (توتنهام)، وبريان مبيومو (برينتفورد)، وديكلان رايس (أرسنال)، وكالوم ويلسون (نيوكاسل).
وتعد هذه هي الجائزة الرابعة لصلاح بعد أن سبق له التتوبج بثلاث جوائز عن الشهر ذاته، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب وأفضل هدف في ليفربول، كما حصد جائزة أفضل لاعب من قبل رابطة الدوري.
ووجه نادي ليفربول التهنئة لمهاجمه المصري عبر منصة “إكس” قائلا: “للشهر الثاني على التوالي، الملك المصري يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجمهور.. تهانينا يا مو”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول عطالله قدورة:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 5:23 ص

    لا يمت للعروبة بشي
    حصد جوائز وفقد محة الناس
    عليه من الله ما يستحق

    رد
  2. يقول Ahmed:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 12:12 م

    بارك الله فيكم يا اخ عطالله احسنت ،فلسطين هي فخر العرب ،فلسطين هي عزه الاسلام ،

    رد

أخبار ذات صلة

صلاح يستعيد بريقه ويصنع التاريخ في فوز ليفربول على توتنهام برباعية في الدوري الإنكليزي
5 - مايو - 2024
القبض على لاعبيْن بالدوري الإنكليزي الممتاز بتهمة الاغتصاب
24 - أبريل - 2024
الاتحاد الإنكليزي يلغي مباريات الإعادة في بطولة كأس الاتحاد
18 - أبريل - 2024
بيرنلي يحقق انتصاره الأول في الدوري الإنكليزي بعام 2024
16 - مارس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية