محمد صلاح يواصل حصد الجوائز في الدوري الإنكليزي

إسطنبول: أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنكليزية، يوم الإثنين، فوز الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري لشهر أكتوبر/ تشرين الأول بتصويت الجماهير، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة عبر منصة “إكس” صورة للنجم المصري مصحوبة بتعليق: “مبروك محمد صلاح… أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز لشهر أكتوبر”.

فوز صلاح جاء على حساب منافسيه الآخرين على الجائزة، وهم إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، وجيمس ماديسون (توتنهام)، وبريان مبيومو (برينتفورد)، وديكلان رايس (أرسنال)، وكالوم ويلسون (نيوكاسل).

وتعد هذه هي الجائزة الرابعة لصلاح بعد أن سبق له التتوبج بثلاث جوائز عن الشهر ذاته، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب وأفضل هدف في ليفربول، كما حصد جائزة أفضل لاعب من قبل رابطة الدوري.

ووجه نادي ليفربول التهنئة لمهاجمه المصري عبر منصة “إكس” قائلا: “للشهر الثاني على التوالي، الملك المصري يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجمهور.. تهانينا يا مو”.

(الأناضول)