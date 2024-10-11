محمد عبده يستضيف عبد الله بالخير في منزله ويطعمه بيده- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

استضاف الفنان السعودي محمد عبده زميله الإماراتي عبدالله بالخير في منزله، حيث تناولا معاً طعام العشاء، في لحظات عفوية جمعت المطربَين الخليجيين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثّق زيارة بالخير إلى منزل “فنان العرب” الجديد في جدّة بالمملكة العربية السعودية، حيث جلسا معاً على مأدبة عشاء فيها ما لذّ وطاب، وحرص عبده على إطعام ضيفه بيده ملعقةً من العسل الذي طلبه خصيصاً له.

وقدّم عبده إلى بالخير قطعة من الحلوى، فشكره الأخير قائلاً: “هذا دليل إثبات على أن الحلو ما يطلع منه إلا الحلو اللي زيه”.