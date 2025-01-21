محمد عبده يعود إلى الساحة الفنية بعد غياب بسبب المرض

بيروت- “القدس العربي”:

تحت عنوان “فنان العرب والنجوم”، يحيي الفنان السعودي محمد عبده ضمن فعاليات موسم الرياض، حفلاً فنياً في نهاية الشهر الجاري على مسرح محمد عبده آرينا.

هذا ما اعلنه المستشار تُركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، الذي أكد عودة الفنان محمد عبده إلى المسرح، ونشر البوستر الرسمي لهذا الحفل عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” وأرفقه بتعليق: “أجمل عودة”.

من جهتها، زفت شركة “روتانا” عودة الفنان عبده بعد طول انتظار بعد نشرها البوستر الرسمي لحفله، وتحدثت عن مفاجأة بانتظار الجمهور قائلة: “مفاجأة الموسم انتظرناها كثيرا.. فنان العرب محمد عبده، يحيي ليلة نعيش معها أجمل الفن مع النجوم، الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات في الحادي والثلاثين من يناير، على مسرح محمد عبده أرينا، كونوا جاهزين هذه الليلة من العيار الثقيل وستُطرح التذاكر قريبًا”.

وكان الفنان عبده، الذي غاب لأكثر من عام عن الساحة الفنية وإحياء الحفلات بسبب المرض ومرحلة العلاج التي استغرقت مدة طويلة في باريس، قد شارك اخيراً في حفل “جوي أووردز” بنسخته الخامسة في الرياض، وقدّم مع الفنان العالمي أندريا بوتشيلي في تناغم فني مميز ومبدع، وصلة غنائية استثنائية بتقديمه أغنية “صوتك يناديني” وذلك تكريما لذكرى الشاعر الراحل الأمير بدر بن عبدالمحسن، استحوذت على إعجاب الحضور.