محمد عبده يكشف سرا عن مشاركته في زفاف ولي عهد الأردن- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:
تحدث المطرب السعودي محمد عبده عن حيثيات زفّته للأمير الحسين وعروسه الأميرة رجوة الحسين، بالمشاركة مع المطرب الأردني عمر العبداللات.
وقال عبده في مقابلة تلفزيونية: “لأن العروس سعودية طلبوني، وقدّمنا أغنيةً مشتركةً جميلةً من اللون السعودي، وحظيت بصدى واسع، إضافةً إلى الشيلات الأردنية. التجربة كانت جميلة وأصداؤها جميلة جداً”.
#تفاعلكم | #محمد_عبده يكشف كواليس مشاركته في #الزفاف_الملكي الأردني @Mohammed_Abdu pic.twitter.com/HPn6ti3NHe
— العربية – #تفاعلكم (@tafa3olcom) July 3, 2023
ورفض محمد عبده تقديم أغنية مشتركة مع النجم المصري محمد رمضان، من خلال جواب طريف قال فيه: “إذا اجتمع رمضان والحج ممكن أعمل دويتو”. وأضاف: “محمد رمضان محسود من فنانين القاهرة علشان صعيدي”.
ورداً على سؤال: هل تسمع أغاني رمضان وما رأيك فيها؟ قال عبده: “طبعاً، وفي معهد التمثيل في درس لهذا الأمر، والممثل لازم يكون عنده إيقاع نغمي وحركي، إذا أسند إليه مقطع أداء غنائي في تمثيلية”.