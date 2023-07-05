محمد عبده يكشف سرا عن مشاركته في زفاف ولي عهد الأردن- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

تحدث المطرب السعودي محمد عبده عن حيثيات زفّته للأمير الحسين وعروسه الأميرة رجوة الحسين، بالمشاركة مع المطرب الأردني عمر العبداللات.

وقال عبده في مقابلة تلفزيونية: “لأن العروس سعودية طلبوني، وقدّمنا أغنيةً مشتركةً جميلةً من اللون السعودي، وحظيت بصدى واسع، إضافةً إلى الشيلات الأردنية. التجربة كانت جميلة وأصداؤها جميلة جداً”.

ورفض محمد عبده تقديم أغنية مشتركة مع النجم المصري محمد رمضان، من خلال جواب طريف قال فيه: “إذا اجتمع رمضان والحج ممكن أعمل دويتو”. وأضاف: “محمد رمضان محسود من فنانين القاهرة علشان صعيدي”.

ورداً على سؤال: هل تسمع أغاني رمضان وما رأيك فيها؟ قال عبده: “طبعاً، وفي معهد التمثيل في درس لهذا الأمر، والممثل لازم يكون عنده إيقاع نغمي وحركي، إذا أسند إليه مقطع أداء غنائي في تمثيلية”.