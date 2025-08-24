محمد عبّو لـ”القدس العربي”: لم أطالب بحل “النهضة” والبرلمان.. وحل الأزمة التونسية يبدأ بعدم ترشح سعيّد لفترة رئاسية جديدة

تونس – “القدس العربي”: نفى محمد عبو، الوزير السابق ومؤسس حزب التيار الديموقراطي في تونس، شائعات تحدثت عن “مطالبته” للرئيس قيس سعيد عام 2021 بحل البرلمان وحركة النهضة، كما اعتبر أن حل الأزمة السياسية في تونس يبدأ بتشكيل المحكمة الدستورية وعدم ترشح سعيد لفترة رئاسية ثالثة.

وقال عبو، في حوار خاص مع “القدس العربي”: “أولا، لا بد من الملاحظة هنا أن جزءا كبيرا من المعلومات في تونس هي معلومات زائفة تفرضها في وعي الناس قوى سياسية وغيرها عبر الشبكة الاجتماعية، وهذه معضلة يجب حلها بعد مرحلة قيس سعيد. وأبين هنا أني لم أنادِ في العلن أو في السر بحل البرلمان، وبالنسبة لحركة النهضة، لم أناد بحلها بل بمحاكمة من أجرم من قياداتها”.

وحول اتهامه من قبل البعض باتخاذ مواقف سياسية “متناقضة” تجاه الرئيس قيس سعيد، أوضح عبّو: “ليس هناك أي تناقض في المواقف، بل -بالعكس- هناك سير في طريق واحد هو العمل من أجل دولة قانون ومؤسسات لا مستقبل لأي مجتمع دونها، وهذا موقفي سواء كان ذلك قبل الثورة أو قبل يوم 25 جويلية/ تموز 2021 أو بعده”.

وأضاف: “من غيّر مواقفه هو من كان ضحية للاستبداد قبل الثورة، فسلك بعض سلوكيات النظام الذي أسقطته الثورة، ثم من جاء بالإجراءات الاستثنائية لإنهاء حالة عبث وتعذّر للسير العادي لبعض مؤسسات الدولة، فتراءى له -وقد شعر ببعض القوة- أن لا يكتفي ببضعة أشهر، ينهي على إثرها إجراءات الفصل 80 من الدستور، وأن يستأثر بكل السلطة لنفسه وأن يقمع خصومه وأن يجعل البلاد مخبرا لأفكار غريبة أراد فرضها”، في إشارة للرئيس سعيد.

وتابع عبو: “التناقض يتم بتغير المبادئ المستندة لأسس لا يمكن تغييرها، لا بتغيير الموقف من أشخاص عبثوا بالقانون وبمصلحة البلاد، وتنكروا لما كانوا عليه أو لوعودهم”.

خلق رأي عام جديد

كما قدم عبو رؤيته لحل الأزمة السياسية المستمرة منذ 2021 في تونس، بقوله: “نحتاج أولا لخلق رأي عام في تونس، حول موضوعين، الأول هو أن السيد قيس سعيد لا يمكنه بحال -وبأي تأويل قانوني- أن يجدد ترشحه سنة 2029 باعتبار أن دستوره الذي سن سنة 2022 كدستور 2014 لا يسمح بغير عهدتين لا ثالث لهما، وهو الآن في العهدة الثانية والأخيرة”.

وأضاف: “الأمر الثاني هو أن سعيد يعرّض البلاد في كل لحظة لمخاطر الفراغ لو أصابه مكروه، في غياب محكمة دستورية، تعمّد عدم تشكيلها غير عابئ بالخطر الذي يعرض له البلاد، في الوقت الذي ينص فيه دستور 2022 على أنه في حالة الشغور النهائي، يتولى رئاسة الدولة مؤقتا رئيس المحكمة الدستورية لمدة أقصاها تسعون يوما، تجرى خلالها انتخابات رئاسية”.

وتابع عبو: “أمام هذا الموقف الخطير الذي فضل فيه سعيد مصلحته على حساب أمن واستقرار البلاد، من المفروض والواجب أن تتولى المعارضة والمجتمع المدني ورجال القانون والقوى الحية في المجتمع الاتفاق على مخرج دستوري، يكون الرأي العام ومؤسسات الدولة جاهزين له في صورة الشغور الذي يجب توقعه في ظل أي رئيس وفي ظل أي ظروف”.

واعتبر أنه “لو ابتدأنا بهاتين النقطتين يمكن أن نتحدث عن حل يجنب البلاد الانزلاق في متاهات، ويرجع بعض الثقة في نخب البلاد ومؤسساتها ومستقبلها”.

وأضاف عبو: “في نهاية الأمر يجب أن يشعر الجميع، مواطنين ومؤسسات دولة ومستثمرين وشركاء تونس ومؤسسات مالية دولية، بأن أقصى حد للوضع المتأزم هو أربع سنوات أخرى، تتم بعدها انتخابات رئاسية، ليس فيها مرشح يمكن أن يعوّل على بعض أجهزة الدولة لإقصاء منافسيه ولفرض فوزه، ولا يتسرب إليها التمويل الأجنبي والمال الفاسد، وهنا يكون الدور موكولا أساسا لمؤسسات الدولة التي ضربت صورها جميعها، ومن مصلحتها أن تنتهي هذه المرحلة العصيبة بسلام وبدور إيجابي منها”.

وعلّق عبو على “العلاقة المتوترة” بين السلطة واتحاد الشغل، بالقول: “علاقة السلطة في شخص رئيسها، متوترة مع الجميع، أحزابا وجمعيات ونقابات وإعلاما وقضاء وإدارة، وبصفة عامة مع الأجسام الوسيطة ومع من ينافسه على أي جزء من السلطة. هو (سعيد) لا يمكن أن يقبل بنقابة قد تضغط عليه، خاصة وأن وضع البلاد اقتصاديا وماليا يزداد سوءا والقدرة الشرائية للشغالين في الوظيفة العمومية والقطاعين العام والخاص ضعفت، ومن الطبيعي أن يناضل اتحاد الشغل من أجل الزيادات في الأجور ومن بين وسائل ضغطه الإضراب بعد التفاوض”.

وأضاف: “كان من المفروض أن يفهم رأس السلطة أن هذا هو الدور الطبيعي للطرف النقابي، وأن الحل في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وهذه مسؤوليته أولا، والتفاوض مثلا لتأجيل الزيادات في الأجور لأجل معقول، أو للاتفاق على زيادات معقولة تراعي وضع البلاد، لا الدخول في معركة مع الاتحاد”.

واستدرك عبو بالقول: “طبعا هناك مآخذ جدية على الطرف النقابي -دون تعميم- ومن واجب من يحكم أن يفرض القانون عليه وعلى أي طرف يتجاوز القانون، ولكن ذلك يتم كواجب، ولهدف المصلحة العامة، لا كتلويح بإجراءات الغاية منها التخويف، فهذا ابتزاز لا يليق بالدولة”.

المعارضة بلا رؤية

كما اعتبر، من جهة أخرى، أن المعارضة التونسية تحتاج إلى “وضوح الرؤية والاستعداد للتضحية عند الاقتضاء، والاتفاق على مواقف موحدة تجاه نظام تجاوز الخطوط الحمراء بخرق الدستور والقوانين وبالعبث بمؤسسات الدولة وباقتصادها”.

وأضاف عبو: “مقولة أن الخلافات الإيديولوجية هي العائق لوحدة الموقف (بين المعارضة)، ليست صحيحة. ما يعوق وحدة الموقف هو عدم الاستعداد لتحمل تبعات المواقف التي قد تفتح باب القمع عليها، ولو كان الأمر خلاف ذلك لاجتمعت العائلات السياسية التي تتفق أو تتقارب إيديولوجيا”.

كما علق عبو على الزيارات المتكررة لرئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني إلى تونس، بقوله: “ميلوني حققت نجاحات اقتصادية لبلادها، وحققت نجاحا أكبر بالتقليص من الهجرة السرية نحو شواطئها بفضل الاتفاق مع السلطة في تونس وفي ليبيا، وهي -وفق توجهاتها وتوجهات حزبها- لا ترى نفسها معنية بقضايا حقوق الإنسان ولا غيرها من قضايا دول الجنوب، فما يعنيها هي النتيجة في علاقة بالهجرة، وما يعني السلطة في تونس ليس المقابل المادي وأهميته أو ضعفه، بل الحصول على دعم سياسي من أوروبا يضمن بقاءها، والسيدة ميلوني -على ما يبدو- تقوم بهذا الدعم على مستوى بقية دول أوروبا وعلى مستوى الولايات المتحدة التي لها علاقة جيدة بإدارتها”.

على صعيد آخر، أكد عبو أنه اعتزل الحياة الحزبية منذ عام 2020. وأوضح بقوله: “ارتأيت بعد مراجعة أن الأمر يقتضي ألا ألزم أحدا بمواقفي ولا يلزمني أحد بمواقفه. من سوء الحظ في الأزمات الكبرى أو عند عودة الاستبداد، يصبح من الصعب التعويل على مجموعات أثبتت التجربة قبل الثورة وبعدها أن الأغلبية فيها يصعب أن تتخذ المواقف المناسبة، وهذا لا يعني الدعوة إلى الكفر بالأحزاب، فلا سياسية دون أحزاب”.

وختم عبو بالقول: “يمكن -من باب التفاؤل بالمستقبل- اعتبار فترة حكم العبث الحالية من قبيل رب ضارة نافعة. هذه فرصة للأحزاب لتنطلق بعقليات جديدة بعد قراءة تجربتها، وفرصة لها لتقطع مع ممارساتها القديمة ولتجدد قياداتها وتتخلى عمن أساء منها للبلاد متعمدا، حتى لا تتحمل وزره، وفرصة لظهور أحزاب جديدة، على أن تقرأ تجربة من سبقها من أحزاب بتأن وأن تقرأ جيدا كيف ولماذا انهارت الحياة الحزبية بسرعة وسهولة في السنوات الأربع الأخيرة”.