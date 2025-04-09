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محمد عدوية يكشف للمرة الأولى تفاصيل “مرعبة” في دفن والده

منذ ساعة واحدة

الفنان محمد عدوية مع والده الراحل أحمد عدوية- من حسابه على فيسبوك

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“القدس العربي”: نشر الفنان محمد عدوية عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، منشوراً كشف من خلاله للمرة الأولى تفاصيل دفن والده الفنان الراحل أحمد عدوية، واصفاً إياها بالمرعبة.

قال عدوية: “من أصعب اللحظات المرعبة اللي عدت عليا في حياتي بعد ما دفنا الأستاذ أحمد عدوية، وخدنا العزاء أنا فعلًا حرفيًا كنت حاسس أحاسيس غريبة، والناس وأصدقائي وحبايبنا بيسلموا عليا أنا في الوقت ده لا سامع ولا حاسس بأي حد حواليا، وخمس آلاف فكرة بتيجي في دماغي”.

أضاف: “أقول لنفسي هو معقول كدة خلاص، هروح البيت مش هلاقيه زي كل مرة قاعد مستنيني، ويعملي من النسكافيه اللي هوا بيحبه، ونفضل نتكلم ونهزر ونضحك، حاجات كتير افتقدتها من بعدك يا أستاذي.. ربنا يرحمك يا بابا أنت وأمي يا رب ربنا يرحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين”.

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