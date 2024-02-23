محمد عساف لا يتمالك دموعه في حديثه عن الحرب على غزة- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

في أحدث إطلالة له، لم يتمالك النجم الفلسطيني محمد عساف دموعه، فبكى على الهواء أثناء الحديث عن حرب غزة ومآسيها خلال مقابلة في بودكاست “تخيل” نُشر على “يوتيوب”.

وأوضح عساف أنه يشعر بالخجل بسبب العجز الذي يعيشه ويجعله يشعر بالعار كونه غير قادر على تغيير أي شيء.

وقال بغصّة: “أنا خجلان من كل أهلنا في غزة، وخجلان من نفسي، وخجلانين من دموعنا، هؤلاء أهلنا”، مؤكداً أنه يشعر بالعار لأنه يعجز عن تغيير أي شيء.

وأضاف عساف الذي غنّى “علي الكوفية” و”دمي فلسطيني” أنه “يعيش مشاعر مختلطة منذ بدء الحرب، نتيجة الشعور بالعجز، وأنه لم يشاهد مثل الأحداث التي تحصل في القطاع غزة، حتى في الأفلام”، موضحاً “أن هناك غصّة من القلب نتيجة لمعاناة أهالي القطاع إذ يعيشون في صدمة”.

وأكد أنه “لا يمكن فقدان الأمل رغم التضحيات”، معتبراً “أن الأمل في الله، وفي شعبنا وأهلنا، رغم كل إللي بيصير فيهم، هو أكبر من كل شيء”، ولفت إلى “أن ما جعله يتأخر في الظهور أمام الجمهور من أجل إعلان دعمه لأهل القطاع كان لسبب وحيد، وهو جهله الطريقة الصحيحة التي يجب أن يتبناها”، واصفاً أهل القطاع بأنهم “عائلة واحدة وأن مَن هم في الجنوب يعرفون جيداً جميع سكان الشمال والوسط، وغيرها من المناطق الأخرى”، وقال: “أهلي مش عيلة عساف بس، أهلي كل غزة”.

وعن الخروج عبر معبر رفح، قال: “هذا الأمر شبه مستحيل، وهذا ما عاشه بشكل شخصي، عندما أراد السفر إلى مصر من أجل المشاركة في برنامج آراب أيدول”.