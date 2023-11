محمد عساف يحصي شهداء وجرحى المذبحة ويستغرب “سكوت العالم المنافِق”- (تدوينة)

بيروت- “القدس العربي”:

يواظب النجم الفلسطيني محمد عساف منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى” على إلقاء الضوء على جرائم العدو الإسرائيلي بحق أبناء فلسطين، وبعد مرور شهر على هذا العدوان البربري أحصى عساف سقوط نحو 10 آلاف شهيد بين أطفال ونساء.

وكتب عساف على منصة “إكس”: “في ثلاثين يوماً ذبحت إسرائيل أكثر من 10000 إنساناً في غزة وفلسطين منهم أكثر من 4000 طفل.. ودمرت البيوت والمساجد والكنائس والجامعات والمستشفيات.. ولا يزال العالم المنافق واقفاً يتفرج على المذبحة”.

— محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) November 7, 2023