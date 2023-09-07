محمد عساف يدعو جمهوره لملاقاته على أرض فلسطين الغالية

بيروت – «القدس العربي»: بحماس كبير، رحّب الجمهور الفلسطيني بابن البلد «محبوب العرب»، النجم الفلسطيني محمد عساف، الذي أحيا مساء أمس الخميس حفلاً فنياً ضخماً ضمن مهرجان «المخرور» في مدرسة الأمل، وادي المخرور بيت جالا بتنظيم من مسرح عناد، كما جاء في منشور لعساف على موقع «انستغرام»، حيث دعا أبناء بلده لملاقاته إلى هذا الحفل الذي قدم فيه باقة منوعة من أجمل أغانيه، فضلاً عن مجموعة من الأغنيات الطربية والفولكلورية.

وقال عساف في منشوره: «جمهوري وأهلنا في بلدي الغالي فلسطين لاقوني في مهرجان المخرور الخميس 7-9-2023 وادي المخرور، بيت جالا بتنظيم من مسرح عناد».

وحظيت دعوة عساف بثناء وترحيب من الجمهور الفلسطيني الذي أعرب له عن شوقه وانتظاره بفارغ الصبر للاستمتاع بحضوره بينهم على المسرح، متمنين له دوام التوفيق والنجاح، وتوجهت اليه إحدى المتابعات قائلة: «بالتوفيق محبوبنا الغالي الله يوفقك ويحميك يا رب العالمين وبتنور فلسطين الغالية».

واعلنت متابعة أخرى أن الحفل «كان الأحلى في فلسطين».

تجدر الاشارة إلى أن أحدث أغنيات النجم محمد عساف «بنت جدة» حصدت نجاحاً باهراً حققت بموجبه 4,6 مليون مشاهدة على تطبيق «يوتيوب»، والأغنية باللهجة السعودية، من كلمات الصلال.