محمد عساف يسأل أي قلب وأي عقل يستوعب ما يحدث لأهلي في غزة؟

بيروت ـ «القدس العربي» : استنكارا للقصف الهمجي على غزة وحصار شعبها الأبي، ودعماً وتأييداً لعملية «طوفان الأقصى» تتواصل مواقف الفنانين الداعمة لنصرة فلسطين وشعبها، حيث يعجز اللسان عن الكلام أمام هول المجازر، التي ترتكب بحق المواطنين الأبرياء من نساء وأطفال وشباب وكبار، فضلاً عن حجم الدمار الهائل في الأبنية والممتلكات، وهذا ما شجبه بوضوح النجم الفلسطيني محمد عساف محبوب العرب، الذي أطلق صرخة مدوية حول ما يحدث في وطنه، سائلاً باستغراب «أي قلب وأي عقل يستوعب ما يحدث لأهلي في غزة؟» وذلك عبر تغريدة أطلقها عبر هاشتاغ #»غزة _تحت _القصف» أكد فيها أن «غزة ما زالت تنزف وتقدم الكثير.

القلب موجوع، الألم كبير، تناثرت دماء شبابها وأطفالها ونسائها وكبارها في كل الطرقات وما زالت صابرة، رغم كل هذا الدمار». وأضاف «أي قلب وأي عقل يستوعب ما يحدث لأهلي في غزة؟ لم تسلم البيوت والمساجد والجامعات والمستشفيات… كل شي أصبح ذكرى وألم. تعبت الدروب ولم تتعبي يا غزة. بلغت القلوب الحناجر. حسبنا الله ونعم الوكيل».

المخرج رشيد مشهراوي:

نتعرض لحرب إبادة

وكشف المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي أن ما يحدث في غزة، هو إن إسرائيل تعمل على محو الفلسطينيين من فلسطين، ولم تتوقف عن تلك المخطط للحظة، خاصة إنه مشروع متواصل بدعم أمريكي، والآن وبعد هجوم المقاومة الفلسطينية من حماس وفصائل أخرى وجدت في ذلك فرصة لارتكاب أبشع جرائم الحرب ضد شعبنا في غزة وفي مناطق أخرى من فلسطين.

الفنان الفلسطينى رائد الشيوخي:

نرفض عيشة الذل

رد الفنان الفلسطيني رائد الشيوخي على وزير دفاع الاحتلال، قائلا: «نحن شعب عريق له جذوره الضاربة في القدم، وتاريخه المشرف ولسنا في حاجة لأن نرد على اتهام هنا أو ادعاء هناك لأننا لسنا في محاكمة وليس مطلوب منا أن ندافع عن حقنا في الوجود على هذه الأرض.

وأضاف تعودنا من العالم الغربي تحديدا أن يدين أي فعل مقاوم من قبلنا تجاه أطول احتلال على الأرض في العصر الحديث، لكننا لم نسمع العالم – ولو مرة واحدة – يدين القتل والبطش اليومي ضد الشعب الفلسطيني وعلى مدى ما يقرب من مئة عام الآن.

المخرجة الفلسطينية مي عودة: كل هذا الخذلان!؟

قالت المخرجة والمنتجة الفلسطينية مي عودة، «إن الكلمات عاجزة عن وصف ما يحدث في غزة من خذلان، بسبب الموقف العالمي تجاه غزة وأهلها.

وأضافت: «البروبغاندا» العالمية خاطئة، مشيرة إلى أنها تتابع ما يحدث في غزة على الشاشات ومن خلال وسائل التواصل ونحاول نطمئن على أهلنا في غزة. لا نغمض أعيوننا».

وأشارت الى أن الناس في غزة «مش

قادر تكمل حياتها حياتها واقفة مفيش بيوت مفيش مياه ولا كهرباء ولا وقود أو أدوية»!

نادين نسيب نجيم: كل هذا الظلم؟!

من جهتها، أسفت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم لما يجري من قتل ودمار شامل في حق الشعب الفلسطيني، الذي يدافع عن أرضه وكرامته. وأكدت أن صور الأطفال والأمهات والأبرياء مؤلمة جداً عبر منشور مؤثر عبر «إنستغرام» تضرّعت فيه للرب أن يبعد الحروب عنهم وعن لبنان، قائلة: «يا رب السلام يا رب تبعد الحروب عنا وعن لبنان وعن هل الشعب المظلوم صور الأطفال والأمهات والأبرياء بتوجع للعظم، حرام والله حرام.»

واعتبرت أنه من واجب جميع الدول التدخل لإيجاد حل سريع لهذا الشعب الفلسطيني، وقالت: «لازم كل الدول تتدخل حتى يهدوا الوضع ويلاقوا حل سريع. شعب بدو يعيش بأرضه هيدي أقل حقوقه أيا شعب بيقبل تنسرق منه أرضه بكل بساطة ويمشي ويتهجر لا هوية ولا وطن ولا أمان؟ شو هالمنطق؟».

وختمت: «إذا بتفتح تمك بدك تتحمل اذلال وقتل ودمار وحرب! هيدا اسمه ظلم ما بيدفع حقها إلا المدنيين المعثرين يلي لا حول ولا قوة الهم. قولوا لا للحرب!