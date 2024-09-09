محمد عساف يطرح أغنية “سلام لغزة” ويحرّك الأحاسيس تجاه القضية الفلسطينية- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

أراد النجم الفلسطيني محمد عساف أن يوثق مآسي ومعاناة غزة الجريحة التي تتعرض منذ أكتوبر 2023 لإبادة جماعية، من خلال طرح أغنية جديدة بعنوان “سلام لغزة”.

وأهدى عساف هذه الأغنية الوطنية والانسانية، التي طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية في “يوتيوب”، إلى غزة بلده الأم التي تئن بدمع ودم حسب ما ورد على “إنستغرام” تعليقاً على مقتطف من الأغنية جاء فيه: “لنا الله في كل حزنٍ وهمّ.. غزة تئنُ بدمعٍ ودم، لنا الله رغم ليالي العنا وهولِ المآسي وحجم الألم”.

وعكست أغنية “سلام لغزة” المليئة بالأحاسيس والمشاعر، حقيقة الواقع الأليم الذي تتعرض له غزة وأهلها من إبادة ونزوح وجوع وظلم وأوجاع وألم يدمي القلوب والعقول.

وحرص عساف من خلال الأغنية على إبداء تضامنه ودعمه مع غزة، واستطاع بصوته الشجي وبأدائه والنغمات والكلمات والصور أن يحرّك المشاعر والأحاسيس تجاه فلسطين وقضيتها الوطنية والتي وثقها الفيديو الكليب الخاص بالأغنية، متضمناً لقطات حقيقية وعديدة من المجازر في غزة، وصور الأطفال الشهداء والخراب والدمار.

كما أطل عساف في الكليب وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية.