محمد عطية يطرح أغنية «البطيخ» تضامناً مع فلسطين

القاهرة – «القدس العربي»: كشف المغني المصري محمد عطية عن أحدث أغانيه بعنوان «البطيخ»، تعبر عن المقاطعة، وتسلط الضوء على الأحداث التاريخية، التي شهدتها الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وأعلن في تصريحات صحافية أن أغنيته الجديدة جاءت لتعبر عن التضامن مع القضية الفلسطينية، مؤكداً أن العمل تم تقديمه دون توقعات لأي ربح مادي، وأن أي عائد مادي سيتم تخصيصه للمساعدات.

وقال: «قدمنا العمل وإحنا مش مستنين منها أي ربح مادي ولا أي مقابل غير أنها توصل للناس، ولو الأغنية دخلت فلوس أكيد هنقدمها مساعدات».

أغنية «البطيخ» تتناول موضوع المقاطعة وتبرز عراقة الشعب الفلسطيني وتاريخه مقارنة بتاريخ الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى الحديث عن المقاومة، حيث يظهر عطية في الجزء الأخير من الأغنية مرتدياً الكوفية الفلسطينية ومقلداً حركة إصبع «أبو عبيدة». وتم تصوير الأغنية في محافظة جبل لبنان وسط غصون الزيتون، وأخرج الكليب ربى نور الدين، والكلمات والألحان من تأليف محمد عطية، وتوزيع الموزع اللبناني شربل مزرعاني.

وتقول كلماتها: «أنت نجم في إعلاناتك بس أنا سلطان زماني.. أنت عايش طول حياتك على أمل تاخد مكاني.. أحمر أخضر أبيض أسود ألواني تخليك تعاني.. أنت لو فهمك تقيل عادي جدًا أقولها تاني.. اسمي قبلك من سنين شوفه حتى على الخرايط.. مهما تدفع في الكاشات مهما يابا تجيب وسايط.. اسمي أكبر من كيانك إنت ليه محروق وشايط البطيخ».

يذكر أن محمد عطية قد خصص حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية لمناصرة القضية الفلسطينية منذ انطلاق عملية «طوفان الأقصى».

وقد شارك برومو قصير للأغنية عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، معلناً موعد طرح الأغنية عبر منصات الاستماع المختلفة.

وأكد أن أغنية «البطيخ» ليست سوى خطوة إضافية في دعمه للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنه سبق وأن شارك مقطع فيديو يعبر فيه عن حزنه الشديد لما يتعرض له الشعب الفلسطيني.

كان من المقرر طرح أغنية «البطيخ» منذ عدة أيام، ولكن تم تأجيلها حداداً على استشهاد قائد حركة حماس، إسماعيل هنية، نتيجة اغتياله أثناء تواجده في إيران. وأعلن عن تأجيل طرح الأغنية، نظرًا للأحداث التي مرت بها لبنان وحدادًا على أرواح الشهداء في الضاحية الجنوبية وعلى روح القائد إسماعيل هنية».