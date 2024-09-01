محمد فؤاد يمازح الجمهور بعد واقعة الطبيب- (فيديو)

“القدس العربي”: أحيا الفنان المصري محمد فؤاد، حفلاً ضخماً في الساحل الشمالي، والذي يعد أول نشاطاته الفنية بعد واقعة طبيب مستشفى عين شمس التخصصي، التي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية.

وأعرب محمد فؤاد، عن سعادته بإحياء الحفل وتفاعل جمهور الساحل الشمالي، حيث قال مازحًا: “إيه الجمال ده؟ ده إحنا الأسبوع اللي فات كنا في سواد والله، أقسم بالله منورين”.

وأشعل محمد فؤاد، حفله بالساحل الشمالي حيث نزل وسط الجمهور وقدم عددًا من أشهر أغانيه، ومنها: “حبيبي يا”، “الحب الحقيقي”، “طمني عليك”، “يا أصلي”، وغيرها.

وكان محمد فؤاد قد تصدر الترند خلال الأيام الماضية، بعدما نشبت مشاجرة بينه وبين أحد الأطباء العاملين في مستشفى عين شمس التخصصي، الذي نقل شقيق فؤاد إليه، بعد تعرضه لأزمة صحية قبل نقله لمستشفى آخر، إذ وقع الخلاف خلال وجود الفنان هناك لمتابعة الحالة الصحية الحرجة لشقيقه الأكبر، وتصاعدت الأزمة حتى وصلت إلى تراشق بالألفاظ بين الطرفين.