محمد منير بعد طرح «يا فلسطيني»: قلبي معهم وربنا ينصرهم

القاهرة ـ «القدس العربي»: قال النجم المصري محمد منير «فلسطين في قلبي وفي قلب العالم العربي بأكلمه، وهي جزء مننا، وربنا يكون في عونهم وينصرهم».

وطرح الأغنية في هذا التوقيت مهم».

وطرح أغنية «يا فلسطيني» وهي تحمل رسالة دعم لكل فلسطيني، وتقول كلماتها «آدي الشعب إن حب يرد.. بحجارة بحجارة بحجارة.. جندل تأمينك.. ينصر دينك يا فلسطيني».

وقد عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها، قائلا: «الحمد لله جاءنى ردود أفعال قوية وإرشادات كبيرة على الأغنية، خصوصًا أن فلسطين في القلب من فترة كبيرة وستظل بلدا عربيا أصيلا، ولا بد من تقديم كل أساليب الدعم لهم».

والأغنية تأليف عصام عبد الله وألحان كامل شريف وقام بإخراجها أحمد عبد المحسن وبرعاية حزب حماة الوطن.

وكان منير قدم من قبل عدة أغان تحمل رسالة تضامن ودعم ووفاء للقضية الفلسطينية وهي قضية كل عربي، ومنها «أتحدى لياليك يا غروب» و«القدس» و«العمارة العمارة» و«شجر الليمون».