محمد هنيدي يظهر في المستشفى ويكشف تفاصيل أزمته الصحية- (فيديو وصورة)

لندن- “القدس العربي”:

أثار الفنان محمد هنيدي قلق جمهوره عليه بعد نشر طبيبه المعالج صورة له من داخل المستشفى كشف من خلاله عن خضوع هنيدي لعمل قسطرة بالقلب وتحاليل وصور أشعة بعد شعوره بوعكة صحية.

ونقلت مجلة “لها” عن هنيدي قوله إن الموضوع بسيط وإنه فوجئ بالضجة التي حدثت بعد انتشار صورته مع طبيبه المعالج.

وطمأن هنيدي جمهوره، مؤكداً أنه يتواجد في الفترة الحالية في المنزل وأن الصورة ليست حديثة لكنها كانت مع بداية شهر رمضان.

بخصوص الخبر المنتشر اني دخلت المستشفى .. الحمد لله احب اطمنكم انا بخير .. وشكرا لكل اللي سأل عليا او دعالي ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/RoGakc8Ise — Mohamed Henedy 👶 (@OfficialHenedy) March 31, 2024

قال هنيدي إنه شعر قبل رمضان بفترة بسيطة ببعض التعب، فتوجه إلى الطبيب الذي فضّل إجراء تحاليل وفحوصات وقسطرة في القلب ليتأكد أن “الأمور تمام، والحمد لله عدت على خير، وأنا بأشكر كل اللي اتصل عليا ومقدرتش أرد عليه علشان يتطمنوا على صحتي”.

يُذكر أن آخر أعمال هنيدي كانت مسرحية “ميوزيكال سكول”، التي قدمها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية في دورته الرابعة، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي، وعاد من خلالها إلى تقديم شخصيته الشهيرة رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والتي سبق وقدمها في فيلم ومسلسل من قبل.