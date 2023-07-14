محمد هنيدي يكشف حقيقة ارتباطه عاطفيا بفتاة من كينيا- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

كشف الفنان محمد هنيدي في لقاء تلفزيوني، الكثير من أسراره الشخصية والفنية حيث تحدث عن تفاصيل تجربته مع عالم الغناء، وحقيقة ارتباطه بفتاة كينية، كما كشف علاقته ببعض زملائه في الوسط الفني، وغيرها من الأسرار التي تذاع للمرة الأولى.

وتحدث هنيدي عن حقيقة وجود علاقة عاطفية بينه وبين فتاة من دولة كينيا، مؤكدا أنه لم يسافر إلى كينيا نهائيا.

وأكد أن ما يقال عن وجود علاقة له بفتاة كينية شائعة سخيفة وليست حقيقة، حيث إنه لم يسافر لكينيا من قبل، موضحا أن الحب لا يعرف جنسية ولن يخاف لو كان هناك علاقة له بفتاة كينية.

واستنكر ما يقال عن علاقته بفتاة من كينيا، وقال ساخرا: “كانت علاقة وانتهت بشكل مأساوي، والزمن عدى، واليوم اللي قررت أقابل باباها أكله الأسد وكنت ممكن أخطبها من عمها والأسد كله، وملقتش حد أتكلم معاه، العيلة أكلها الأسد، الحب ملوش وطن، لكن ديه إشاعة، ومكنتش هخاف لو في علاقة”.

وحول فكرة تحريم الفن والعمل بالمجال الفني والعودة له مرة أخرى من قبل الفنانات المحجبات في الوسط الفني، قال هنيدي: “أنا لست بفقيه علشان أتكلم في موضوع تحريم الفن، ومش بعلق على تصرفات حد من الزملاء الفنانين”.

وتابع: “أنا لا أعلق على عودة الفنانات المحجبات التمثيل، وكل واحد حر في حياته الشخصية، وأي حد بيمثل يشرفني أشتغل معاه.

وعن أقرب الأدوار إليه، أعرب هنيدي عن حبه الكبير لشخصية رمضان أبو العلمين، التي قدمها خلال أحداث فيلم “رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”، الذي عُرض عام 2008 وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً.

وقال إنه تعامل مع أولاده وأسرته بشخصية الأستاذ رمضان، والتي كانت محببة له للغاية، وكان يدخل منزله وعلى أسرته وأولاده بملابس الشخصية من كثرة إعجابه بها، وكان يجلس مع وأولاده والمدرسين في المنزل بشخصيته في الفيلم.