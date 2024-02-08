محمد وعد لاعب المنتخب القطري: كأس آسيا لن تخرج من الدوحة

الدوحة: أعرب محمد وعد لاعب المنتخب القطري لكرة القدم عن أمله في مواصلة الدعم الجماهيري لمنتخب بلاده خلال المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها قطر حاليا “من أجل مواصلة المسيرة وإسعادهم ورفع الكأس معهم”.

واعتبر أن “الحضور الجماهيري المميز كان له دور فعال في تحقيق الفوز على إيران” في الدور نصف النهائي الأربعاء.

وشدد وعد على أن “الأهم في النسخة الحالية من البطولة الآسيوية أن المباراة النهائية تجمع بين منتخبين عربيين”، لافتا إلى أن “الجميع سيبذل جهده خلال الخطوة الأخيرة حتى لا يخرج الكأس من الدوحة”.

وأشار إلى أن المباراة النهائية أمام الأردن السبت ستكون صعبة، خاصة أن الأخير يخوض المباراة بشعور التأهل إلى النهائي للمرة الأولى، لكنه شدد على أن المنتخب القطري “يملك من الشخصية والخبرات التي تجعله يحسم اللقاء”.

(د ب أ)