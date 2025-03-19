محمود خليل الطالب الفلسطيني بجامعة كولومبيا يصف نفسه بالسجين السياسي

نيويورك: وصف محمود خليل طالب الدراسات العليا الفلسطيني بجامعة كولومبيا الأمريكية نفسه بالسجين السياسي، في أول تصريحات له منذ اعتقاله لدوره في الاحتجاجات التضامنية مع فلسطين.

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيل خليل المقيم الدائم في الولايات المتحدة.

محمود خليل: “اعتقالي نتيجة مباشرة لممارستي حقي في حرية التعبير، إذ دافعت عن قضية “فلسطين حرة”، وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، التي استؤنفت بكامل قوتها ليلة الإثنين”

وندد العديد من منظمات حقوق الإنسان باعتقال خليل باعتباره اعتداء على حرية التعبير وانتهاكا للإجراءات القانونية الواجبة. وقد شكك أكثر من 100 مشرّع ديمقراطي من مجلس النواب في قانونية الاعتقال في رسالة موجهة إلى إدارة ترامب.

ويقول محامو وزارة العدل الأمريكية إن خليل، البالغ من العمر 30 عاما، عرضة للترحيل لأن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر أن وجوده في الولايات المتحدة قد يكون له “عواقب وخيمة على السياسة الخارجية”.

وقد تُمثل قضية خليل اختبارا للمحاكم في كيفية رسم الخط الفاصل بين حرية التعبير المكفولة للمواطنين والمقيمين على حد سواء بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، وبين رأي السلطة التنفيذية بأن بعض الاحتجاجات يمكن أن تقوض السياسة الخارجية.

وقال خليل في رسالة نُشرت أمس الثلاثاء “اسمي محمود خليل، وأنا سجين سياسي”.

وأضاف في الرسالة “اعتقالي نتيجة مباشرة لممارستي حقي في حرية التعبير، إذ دافعت عن قضية “فلسطين حرة”، وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، التي استؤنفت بكامل قوتها ليلة الإثنين”، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية المتجددة على غزة والتي قالت السلطات المحلية إنها أودت بحياة أكثر من 400 فلسطيني.

ودعا محامو خليل إلى إطلاق سراحه فورا. وأصبح خليل مقيما دائما قانونيا في الولايات المتحدة العام الماضي. وزوجته حامل في شهرها الثامن.

وأثار اعتقاله في الثامن من مارس/ آذار احتجاجات في مدن أمريكية مختلفة، منها نيويورك أمس الثلاثاء عندما تجمع المئات في ساحة تايمز سكوير مطالبين بالإفراج عنه.

وتعهد ترامب بترحيل النشطاء المتضامنين مع فلسطين الذين شاركوا في احتجاجات في حرم جامعية على حرب إسرائيل على غزة.

وفي المقابل، يقول المدافعون عن الفلسطينيين، بمن فيهم بعض الجماعات اليهودية، إن منتقديهم يخلطون خطأ بين انتقادهم للهجوم الإسرائيلي على غزة ومعاداة السامية، وتأييدهم للحقوق الفلسطينية ودعم مسلحي حماس.

وقال خليل في الرسالة إن اعتقاله يدل على عنصرية معادية للفلسطينيين.

ولم توضح الحكومة كيف يمكن أن يضر خليل بالسياسة الخارجية الأمريكية. واتهمه ترامب، دون دليل، بدعم حماس. ويقول فريق خليل القانوني إنه لا تربطه أي صلة بالحركة الفلسطينية.

(وكالات)