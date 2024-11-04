محمية تونسية ترجع ترحيل 3 فيلة أفريقية إلى الهند لإحجامها عن التزاوج منذ 23 عاما

تونس: أرجع طبيب بيطري مسؤول في حديقة حيوان “فريجيا” بولاية سوسة التونسية اليوم الإثنين، ترحيل ثلاثة فيلة أفريقية مسنة إلى الهند لإحجامها عن التزاوج منذ أكثر من عقدين.

وتحدثت تقارير دولية سابقة في الشهر الجاري، عن ترحيل الفيلة التي تعيش في المحمية، بسبب القيود المالية والافتقاد إلى بيئة مناسبة لها.

واستقبلت مؤسسة “فانتارا” الخاصة في جامنجارا بالهند التي تضم أحد أشهر مراكز إنقاذ الحياة البرية في العالم الفيلة، وهم اثنتان من الإناث وذكر، وتتراوح أعمارهم بين 28 و29 عاما، عبر طائرة شحن لتبدأ هناك حياة جديدة.

وقال البيطري محمد بيوض في تونس، إن محمية “فريجيا” أخضعت الفيلة الثلاثة إلى تحاليل أثبتت وجود خلل هرموني مسؤول عن التزاوج في الدماغ.

وأوضح في حديثه لإذاعة “موزاييك” الخاصة اليوم، أن الفيلة تقدمت في السن وعملية التزاوج لم تحصل منذ عام 2021 ما دفعهم إلى تسليمها للهند.

وتابع: “قمنا باستباق الأحداث وقررنا تسليم الفيلة لمأوى في الهند وسنستقبل فيلة جديدة في شهر مارس/ آذار”.

وتحاكي محمية “فريجيا” بيئة السافانا في وسط وغرب أفريقيا، ولكن مع ذلك، واجهت الفيلة تعقيدات صحية في التأقلم مع بيئتها الجديدة في تونس.

ونقلت صحيفة “هانز انديا” الهندية، أن اختبارا صحيا حديثا أجراه خبراء الطب البيطري في “فانتارا” كشف عن إصابة أحد الفيلة بتساقط الشعر وتشابك الجلد، في حين يعاني فيل آخر من انقسام في الناب وإصابة في الضرس، بينما تظهر على الفيل الثالث علامات تشقق الأظافر.

ورجح الاختبار تعرضهم المطول للأرضيات الصلبة.

كما لفت أيضا إلى مشاكل في التهوية والنظام الغذائي والمياه النظيفة والافتقاد إلى مستلزمات السلامة العقلية والجسدية للفيلة.

وقالت مؤسسة “فانتارا” إنها ستوفر للفيلة بيئة تشبه إلى حد كبير موطنهم البري مع توفير رعاية متخصصة لدعم صحتهم البدنية والنفسية والاجتماعية.

(د ب أ)