محمّد الشارخ: الهويّة العربيّة في (سوفت ويير)

في شتاء العام 2017 التقيت بمحمّد الشارخ في بيته الشاطئيّ في منطقة بنيدر جنوب العاصمة الكويت، وكنّا وقتها في دعوة منه للمشاركين في الدورة الثانية لجائزة الملتقى للقصّة القصيرة العربيّة، ولم أكن قد خطر في بالي بأنّني قد ألتقي يوماً مؤسّس شركة صخر لبرامج الحاسوب، ورئيس مجلس إدارتها، الذي خدم عبر مغامرته الشجاعة اللغة العربيّة خدمة جليلة، مكّنت الأجيال من التواصل عبرها مع العالم الرقميّ لما بعد الحداثة. أعادتني تلك اللحظة ثلاثين سنة إلى الوراء، إلى مركز صغير لتعليم اللغات في مدينتي البعيدة الرقّة، بإمكانيّاتها المتواضعة، ورغبة أهلها بتطوير أنفسهم بمحاولات التقاط الجديد في دنيا المعرفة، الذي كانت الدولة تخصّ به المراكز دون الهوامش. أضاف المركز الواقع في حيّ الثكنة إلى لافتته المتضمّنة تعليم اللغات مفردة جديدة هي الكمبيوتر. كنّا أطفالاً نمشي إليه مسافة نصف ساعة أو نصله عبر درّاجاتنا الهوائيّة، لنتعلّم ذلك السحر الجديد، فنستعمل أجهزة، بسلسلة من عمليّات الضغط عبر الأزرار الثقيلة، لتعطينا رمزاً واحداً، وليس كما نجده اليوم في الأجهزة الحديثة، لكنّها كانت مدخلنا إلى عالم التكنولوجيا، فبرنامج التشغيل «دوس» بالنسبة لـ «ويندوز» يشبه انتقال الإنسان من الكتابة المقطعيّة إلى الحروف، وكان الجيل الأقدم، جيل أبي وأقرانه الذي درس في أمريكا في الخمسينيّات، يجدنا محظوظين بهذا الجهاز المتطوّر، لأنّ الكمبيوتر الذي عرفه ذلك هناك كان بحجم غرفة.
بدا لي محمّد الشارخ مثل مارد يطوف بضيوفه مرحّباً بمنتهى اللطف والأبويّة، وبهامة عربيّة، وعينين يملؤهما الذكاء والصبر، وحين تفكّر في منجزه لا بدّ من أن تكنّ له الاحترام والتقدير، فمن تعريب لعب (أتاري)، إلى رقمنة النحو والصرف العربيّين بتأسيس كمبيوتر (صخر) عام 1982، فرقمنة القرآن الكريم وكتب الحديث الشريف، والمعجم المحوسب، وتعيين السياقات حسب الحركات لتطوير القارئ الآليّ بالعربيّة، ثمّ تطوير المصحّح الآليّ الذي نستخدمه الآن في كمبيوتراتنا وأجهزتنا الذكيّة، ودعم مشروع (كتاب في جريدة)، ثمّ أخيراً أرشيف الشارخ للدوريّات والمجلات الثقافيّة العربيّة، ويعود أقدمها إلى أواخر القرن التاسع عشر.
قد لا يعرف أحد عن التحدّيات التي واجهها الشارخ، الذي رحل عن عالمنا في 6 آذار 2024، في هذه المغامرة، من نزاعات قضائيّة مع شركات عالميّة للتنافس على السوق، وعلى عقول المبرمجين العرب، وعلى خدمة العربيّة، فالناس تنتظر النتائج التي تخدم مصالحها فحسب، أمّا الروّاد فلا يكذبون أهلهم، ولهم رؤيتهم وحساباتهم الأخرى، يخفون أحزانهم وقلقهم، وحتى نقاط ضعفهم وخسائرهم، وكان الشارخ واحداً من أولئك الروّاد القلّة الذين آمنوا بالمشروع القوميّ العربيّ وقدّموا له الكثير، وكانوا أوّل ضحاياه، إذ توقّف مشروع صخر مع الغزو العراقيّ للكويت، الذي أجهض فرصة دخول اللغة العربيّة مبكّراً إلى عالم البرمجيّات بالاتساق مع مشاريع أخرى ظهرت بوصفها تمثّلات للهويّة العربيّة، مثل البرامج العربيّة المشتركة الموجّهة للناشئة، ومثالها (افتح ياسمسم)، أو حركة الدبلجة الموجّهة التي استهدفت برامج الأطفال عبر مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجيّ. جاء النكوص الثاني بسبب عقابيل الغزو أيضاً، وهو الطعنة الخلفيّة التي وجّهها بيل غيتس ممثّلاً لشركة مايكروسوفت لمحمّد الشارح ممثلاً لشركته العالميّة، وذلك فيما عرف بتسوية سياتل، إذ تحايلت مايكروسوفت نتيجة الغزو على إكمال اتفاقيّات التعاون، واستقطبت الفريق الفنيّ لشركة العالميّة، الذي أنتج البرامج العربيّة الرقميّة، ولم يجد المحلّفون في المحكمة الأميركيّة أيّة غضاضة في تهمة قرصنة البرامج آنذاك وانتهاك الملكيّة الفكريّة، لأنّها نوع من الجشع الرأسماليّ الذي تقوم عليه المنظومة الاقتصاديّة، فكان صراع الشارخ مع مايكروسوفت في أروقة المحكمة صراعاً بين منظومتين قيميّتين، حُكّم فيه محلّفون أشبه بمحلّفي محكمة سقراط، ينتمون إلى المنظومة القيميّة ذاتها، التي لا يمكن أن تعطي فرصة لعربيّ ومسلم، وضدّ الصهيونيّة فرصة تجريم شركة تعدّ إحدى رموز نظامها الاقتصاديّ.
لا بدّ من الإشارة إلى أنّ عرّاب رقمنة العربيّة ينتمي لمعشر الأدب، إذ كتب القصّة منذ ستينيّات القرن العشرين، وله ثلاث مجموعات قصصيّة ورواية، وتمثّل قصّته (التحقيق) المنشورة في عدد يونيو لمجلّة (إبداع) 1987، التهافت التدريجيّ لشخصيّة المثقّف العربيّ منذ اجتياح بيروت، ومجزرتي صبرا وشاتيلا، وما تلاها من سلسلة الهزائم التي أدت إلى معارك أيديولوجيّة بين طلبة الجامعة في الكويت، وصلت إلى انتحار أحدهم، كما أودت محاضرات أستاذ الاقتصاد الشهير عن التوزيع العادل للثروة، وتنمية اقتصاد الدولة، به إلى غرف التحقيق لدى أجهزة المخابرات، حيث استنزفت قدراته النفسيّة والعقليّة، لاسيّما حين وشى به الطلبة، الذين كان بعضهم يحقّق مع أساتذتهم، ما قاده إلى الانتحار.
لعلّ اللحظات العربيّة التي نتج عنها اغتيال المشروع القومي فالوطني، هي ذاتها التي فتّتت المشروع الرائد لبرمجيّات صخر، وأودت بمشروع الدخول العربي المبكر إلى عالم التكنولوجيا إلى التأخير والتهافت، كما يقول الشارخ ذاته، فلحظة الغزو شظّت قوّة فكرة الهويّة بكل إمكاناتها، وقبلها الاستبداد، وفقدان العدالة في توزيع الثروة، وتنمية الجهل والحقد، وخلق معارضات مستبدّة وأنانيّة على شكل الأنظمة التي أفرزتها، متمترسة وراء أفكارها المسبقة ومصالحها الضيّقة. إنّ تفكيك مشروع صخر حالة كنائيّة لتفكيك المشروع العربيّ ولتشظّي الهويّة، أمّا عن المركز الذي كنا نتدرّب فيه على أجهزة صخر في الرقّة، فقد استهدفته أيضاً قوّات التحالف الدوليّ بقصفها المتبادل مع عناصر الدولة الإسلاميّة في 2017، وذلك ضمن سلسلة العمليّات التالية لإنشاء النسخة الجديدة من خريطة المنطقة العربيّة.
يجب الإنتباه إلى:
Indians, Deepfake and Elections or Investment, of any Marketing tools after 2024
https://youtu.be/ztjhQeTrmHw?si=-Fqq3FKfhhggXMKt
مثال عن أتمتة عمليات التزييف/الغش بواسطة الآلة، في التسويق عند (الهنود) بالذات،
كمثال عن مفهوم أو معنى أو لماذا يتم استعمال عبارة (قابل أنا هندي) من البدو، أهل ما بين دجلة والنيل،
للتعبير عن أنه لا يمكن الضحك أو النصب عليه، ببقرة السّامريّ (كرب/إله)، مثل اليهود أيام الأنبياء (هارون وموسى)، بشكل عام.🫣🤣🤭
وبخصوص مفهوم (النجاح) كفريق، بأسلوب وطريقة لم يتوقعها (أحد) بهذه الكفاءة أو السرعة، على أرض الواقع، هل يمكن المقارنة، بين النجاح (العراقي)، يوم 2/8/1990، وبين النجاح (الفلسطيني) يوم 7/10/2023 (طوفان الأقصى)، خصوصاً وأن السبب في ذلك،
كان التحرش والاستفزاز وإهانة كل زائر إلى الأوقاف، بغض النظر إسلامية أو مسيحية، بحجج وتبريرات دينية، من علمانيين وصهاينة (اليهود) أو المشركين أو غير المؤمنين بشكل عام،
خصوصاً وأن ردّة فعل دول قيادة الغرب/الناتو في (استغلال) الحدث من أول لحظة واحدة، أليس كذلك، أم لا؟!
لأن (ظلم) المجاعة التي فرضتها (بريطانيا) على أهل أيرلندة، هي السبب لتوضيح لماذا (ايرلندة)، بالذات موقفها أفضل من بقية دول أوروبا تجاه أي (ظلم) لأي إنسان (ة) في أجواء مفهوم مواطن إقتصاد العولمة، بدل مواطن إقتصاد الدولة، الحالي في نظام الأمم المتحدة، ممثلة في أسلوب إدارة وحوكمة تعامل الرئيس الأمريكي (جو بايدن) ما بعد (طوفان الأقصى) بالذات يوم 7/10/2023،
لو أردنا إيقاف خزعبلات (شعب الرّب المُختار) أو (آل البيت) أو (عبادة مُنتَج السّامريّ (البقرة) من المال) التمييز العنصري/الطبقي، بحجة أن كرسي الإدارة والحوكمة (العالة) قد تم حجزه إلى (فلان) بينما كرسي (الإنتاج) إلى (علان) كعبد🫣🤣🤭
بخصوص المساهمة في تكوين فريق (المقاطعة) بشكل عملي، من خلال الإشتراك في الموقع التالي
https://forms.gle/wNou5KmwSGKdDA6a9
أحسنتم، كتبها الله في صالح أعمالكم يا أبا صهيب، سنان،
وأضيف في المساعدة، للوصول إلى أساس المشكلة، من وجهة نظري يكون في إجابة:
السؤال كيف وصلت هذه الشحنة إلى (ماليزيا)، هل هي تركيا أم الأردن أم الإمارات العربية المتحدة، من خلال التزييف، أو الغش في معنى شهادة المنشأ،
ومن قام بهذا التحايل/التزوير/الغش، وهل القيام بهذا العمل أو طلبه(حلال)، ومن يقوم به بحجة هو يقوم بما طلب (الزبون)، هل هو (حلال)؟!🫣🤣🤭
ومن هنا أهمية نشر ثقافة (الحلال)، أو مشروع صالح (التايواني)، لتحويل أي دولة من دولة لا تمنع أو تقبل التعامل بالربا أو أي شيء غير حلال،
من خلال الشركة القابضة، كنموذج إلى دولة أعمال ومقاولات سوق صالح (الحلال)،
من خلال مفهوم احتضان الموظف/المسؤول المُبادر، بفكرة لتحسين جودة وكفاءة الخدمة والتي ستعمل على زيادة (الإيرادات)، كما هو حال براءات الاختراع للمهندس الزراعي (د علي الفؤادي)، في الكهرباء والماء والغذاء،
لأن هل الإشكالية في مفهوم المال، أم الإشكالية في كيفية الحصول عليه،
كما فعل السّامريّ، مع اليهود، أي ضحك عليهم، في خلق رب/إله، للعبادة في شكل بقرة/ثور، والمصيبة/أو لغة الذكاء/أو العبقرية، أن ينجح بوجود الأنبياء (هارون وموسى)، فما هي هذه (اللغة)، التي نجح في تسويقها؟!
كما هو حال ⤵️ فتوى تستحق وقفة وتأمل…‼️
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛
وردتني فأحببت أن تقرأهها…ثم تروجها؛
(فتوى مثيرة بين اثنين من فقهاء الجزائر وهُما الشيـخ موسى إسماعيل والشيخ الطاهر آيت علجت)؛
موضوع الفتوى:
أنَّ أبناء أصيب والدهم بالزهايمر وهو داء النسيان المعروف فذهبوا يستفتون الشيوخ في هذا الأمر.
فقالوا للشيخ (موسى إسماعيل):
والدُنا مريض بـالزهايمر، فهو يأكل ناسياً في نهار رمضان فماذا علينا فعله؟ فأجابهم بقوله :
*أبوكم قد زال عقله والعقل مناط التكليف فهو غير مكلف بالصوم أصلاً وبالتالي فلا شيء عليه.،..*
ثم ذهبوا للشيخ (الطاهر) بنفس السؤال؟
فأجابهم الفقيه الورع :
*أطعموا عن والدكم عن كل يوم مسكينًا، فلئن تعاملوا والدكم معاملة المريض أحب إليَّ من أن تعاملوه معاملة المجنون*.
فسمع الشيخ موسى إسماعيل بهذه الفتوى فبكى وقــال:
(حفظ الله الشيخ الطاهر فالفتوى قبل أن تكون فتوى يجب أن تكون تقــوى).
فقد لاحظ الشيخ أنَّ في هذه الفتوى تقوى وبر وأدب مع الوالد، ورأى أنه من العقوق أن يعامل الأبناء أباهـم معاملة من ذهب عقله حاله كحال المجنون، بل أمرهم أن يعاملوه معاملة المريض، وهذا الفهم هو ما أبكى الشيخ موسى إسماعيل.
لمعرفة السبب في أهمية إيجاد قاموس مصطلحات (لغة الترجمة) لأي أمر أو تعليمات تظهر في أي شاشة، للمساعدة في (تقليل تكاليف) إنتاج وعمل تطبيقات لها علاقة بلغة القرآن وإسلام الشهادتين، من خلال جمع وتدوين خلاصة الخبرة/الحكمة التي نتجت من الإنتاج السابق، بشكل عام،
حتى يمكن أن يستخدمها، أي (مواطن) إقتصاد العولمة، في أي مكان في العالم، بلا أي (عائق لغوي/ترجمي) يا مصطفى عبدالرحمن العاني أو يا د عبدالرحمن العواضي أو د عبدالرحمن الشهري،
https://youtu.be/3LOC7Y7U8Po?feature=shared
كما هو حال لغة، من حوّل مفهوم (الإيمان) زورا وظلماً، إلى لغة الثأر والانتقام مِن مَن سرق ميراث (زينب) وبقية (آل البيت) في حق كرسي وظيفة إدارة وحوكمة أي (دولة)، فظهرت لنا عقلية بعد ما ننطيها/نعطيها إلى (نوري المالكي) ما بعد 9/4/2003، ولا حول ولا قوة إلّا بالله،
أي الإشكالية في عقلية/فلسفة الشك والتشكيك، في كل شيء، ومن ضمنها موضوع رؤية الهلال،
قارن ما ورد في كتاب طبع قبل قرن، عن الحسابات الفلكية، مع يوم رؤية الهلال عام 2024، فتجد أن رؤية الهلال صحيحة، لماذا يا م سمير الخزرجي؟!🫣🤣🤭
ولذلك أعيد لا حول ولا قوة إلّا بالله، على الأردن والمغرب وتركيا أو إيران في موضوع الشفاعة/المحسوبية/الواسطة أو بمعنى آخر (الرشوة) بلغة الجسد أو بلغة المال.🫣🤣🤭
إذن السؤال الآن، ما هو ثمن النجاح أو الفشل؟!
https://youtu.be/Wxy2wblFRl8?si=JOFAxQmcqdgcKCde
👆The Dark Side of Making It on Social Media
مستوى الإجرام والظلم يا شيخ صالح، ردة فعله أقل شيء، ما حصل في (طوفان الأقصى) يوم 7/10/2023،
الظلم يجب أن يتوقف، وإلّا الساكت عن الحق شيطان (أخرس)،
أي بالمحصلة كلنا سنكون (شياطين)، بحجة أهمية (الريجيم) عن أكل لحوم البشر (من أهل الكتاب أو المشرك أو حتى المسلم) أليس كذلك، أم لا؟!🫣🤭🤣
لأن يا د زياد، اللعب على إشكالية مواطن (الكيان)، أم مواطن (الدين)، أو أي موظف من (الأقليات) هي لعبة قذرة استغلها (بشار وحافظ الأسد)، مثلهم مثل (نتنياهو)🫣🤣🤭
إشكالية الهوية، في كيانات سايكس وبيكو، بمعنى كيف يتم (التمييز) بين من هو المواطن/المقيم/البدون، داخل نظام الأمم المتحدة ما بعد عام 1945، في من وافق الموظف/المسؤول إصدار أو سحب أو إلغاء تدوين (الأوراق الرسمية)،
ويجب تغيير هذه المفاهيم إلى مفهوم مواطن (إقتصاد العولمة) بدل إقتصاد (الدولة)، على الأقل من وجهة نظري، ما بعد (طوفان الأقصى) وانتحار المواطن الأمريكي أمام سفارة الكيان الصهيوني، وهو يطالب بتحرير (فلسطين)، عكس هذا (البدوي)، الذي يناقش/يحاور مندوب سلطة محمود عباس في الأمم المتحدة، ولا حول ولا قوة إلّا بالله؟!🤯🤬😡
وذلك من خلال الرجوع إلى وترجمة (الأرشيف العثماني) عند التعامل (عن بُعد OnLine) من خلال الآلة/ الروبوت التي في يد أي إنسان (ة)، للتخلص من ذبذبة العملة النقدية، في سوق البورصة، بسبب عدم وجود غطاء (ذهب) مقابل عملية الطباعة/التدوين لها، بواسطة الثنائي كيسنجر/نيكسون، ما بعد عام 1945 وإقامة نظام سويفت وربط الدولار بالذهب، وتغييرها إلى البترودولار، أو عرض وطلب منتجات الطاقة في سوق البورصة بشكل عام.
و قد كانت فيه الكثير من المؤلفات عن المتشابهات في الألفاظ و معنى لكل آيه من المتشابهات ولماذا حذفت هذه الكلمة، و لماذا قُدّم الاسم على الفعل، و هكذا، وقد أهتم العلماء القدماء، الذين كانت لهم وقفات، و ملفات كثيرة لهذه الآيات،
ومن العلماء المعاصرين ذكر د فاضل السامرائي و د حسام النعيمي و اللذان كانت لهم وقفات، لم يسبق إليها أحد.. هذه الوقفة اليوم؛
على أمل أن تكون الدقائق في الأيام القادمة مع تفاصيل لبعض هذه المعاني، مع الدكتور محمد فاضل السامرائي في مسجد عبدالرحمن بن عوف/ثالث ايام رمضان عام ١٤٤٥ هجري.
As Human, and from Islam education as Muslims, we learn, No one is perfect, but is this GOOD, or BAD
https://youtu.be/UI-qYSDgg38?si=YV0iuszliUQc-ZxG
When you find bugs, for any airline from GCC, countries, in 2024?!😉🤨
🤑🙊🙉🙈📓📟🇺🇳✒️