«محور المقاومة» يبحث في طهران الرّد على إسرائيل

لندن وصنعاء – «القدس العربي» ووكالات: في الوقت الذي تتأهب فيه إسرائيل وترفع درجة الجاهزية تحسبا لأي رد من إيران أو فصائل المقاومة على الاغتيالين في طهران وبيروت، تتجه الأنظار إلى العاصمة الإيرانية طهران، المعني الأول بالرّد نيابة عن “محور المقاومة”.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة “رويترز” عن خمسة مصادر أن مسؤولين إيرانيين كبارا من المقرر أن يكونوا اجتمعوا أمس مع ممثلين لفصائل حليفة من لبنان والعراق واليمن لمناقشة الرد المحتمل على إسرائيل.

وقال مصدران طلبا عدم الكشف عن هويتهما لحساسية الأمر إن ممثلين عن حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، وكذلك حركة “أنصار الله” اليمنية و”حزب الله” اللبناني وفصائل مسلحة عراقية يحضرون الاجتماع في طهران.

وأوضح مسؤول إيراني كبير مطلع بشكل مباشر على الاجتماع “ستجري إيران وأعضاء محور المقاومة تقييما شاملا بعد الاجتماع في طهران لإيجاد أفضل وأكثر الطرق فاعلية للرد على النظام الصهيوني (إسرائيل)” .

وذكر مسؤول إيراني آخر أن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي وأعضاء كبارا في الحرس الثوري الإيراني سيحضرون الاجتماع.

وكان الجنرال محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية قال للتلفزيون الرسمي “يتم النظر حاليا في كيفية رد إيران ومحور المقاومة. سيحدث هذا بالتأكيد وسوف يندم النظام الصهيوني (إسرائيل) بلا شك” .

وتتحسب إسرائيل لهجمات صاروخية واسعة تصل إلى مدى أعمق مما جرى منذ 8 أكتوبر، مع تركيز على القواعد العسكرية، دون أن تحسم الموقف فيما إذا كان الحزب سيستهدف بنى تحتية مدنية، مثل محطات الكهرباء.

وقالت صحيفة “هآرتس” أمس “إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية منقسمة حول ما إذا سيكون الرد (رد حزب الله) مدروسا أم سيستهدف البنية التحتية المدنية، وفي الحالتين، تقول المؤسسة إنها مستعدة للسيناريوهات كافة”.

وبالنسبة لـ”حماس”، يتحسب الجيش الإسرائيلي من أن تطلق حركة المقاومة صواريخ تصل وسط إسرائيل، ومنها مدينة تل أبيب.

أما بشأن إيران، فلا تمتلك إسرائيل تصورا واضحا لماهية الرد المحتمل، ولكنها لم تستبعد تجدد سيناريو الهجوم بالصواريخ والمسيّرات كما حدث في نيسان/أبريل.

وأكد زعيم حركة “أنصار اللهّ” اليمنية، عبد الملك الحوثي، أمس الخميس، ضرورة الرد العسكري على التصعيد الإسرائيلي، متحدثًا عن “رد كبير” لمحور المقاومة.

وقال: “هناك مواقف واضحة ومعلنة من الجمهورية الإسلامية وبقية المحور، ويجري العمل من أجل الرد”.

وأضاف في خطاب متلفز بثته قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين:” موقف محور القدس والجهاد والمقاومة واضح، لا بد من الرد عسكريًا على الجرائم الخطيرة والتصعيد الإسرائيلي الكبير”.

ودعا زعيم الحوثيين، للاحتشاد الجماهيري في مناطق سيطرة الجماعة، الجمعة. وقال:” في يوم الجمعة يفترض أن يكون الحضور الشعبي والتفاعل واسعاً جدا وواضحا في تأييده للخطوات العملية القادمة وللرد الكبير من قبل المحور”. وأضاف: “المتغيرات ستأتي بما يسوء العدو الإسرائيلي ويسوء الشامتين ويخزيهم جميعا”.