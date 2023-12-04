مخابرات الاحتلال الإسرائيلي تداهم منزل خطيب المسجد الأقصى في القدس

القدس: داهمت المخابرات الإسرائيلية، الإثنين، منزل خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، في القدس الشرقية المحتلة، وسلّمته قراراً بمنعه من السفر.

وقال محامي صبري، خالد زبارقة: “داهمت المخابرات الإسرائيلية منزل الشيخ عكرمة صبري، وسلمته أمراً بمنع السفر”.

وأضاف: “العالم يفهم حجم الملاحقة التي يتعرّض لها الشيخ صبري، لأن هناك مجموعة إسرائيلية متطرفة تحاول استغلال الظروف القائمة، للتحريض عليه، تارةً عبر الدعوة لاغتياله، وتارة أخرى عبر الضغوط لتقديم لائحة اتهام ضده لاعتقاله”.

وتابع زبارقة: “أمس (الأحد)، تمت مداهمة منزل الشيخ بداعي تسليمه أمر إخلاء وهدم للبناية التي له شقة فيها، واليوم (الإثنين) داهموا منزله لتسليمه أمراً بمنع السفر”.

⭕️ خاص فلسطين اليوم| #شاهد| الا.حتـ.لا.ل يخطر الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى بإخلاء منزله#القدس pic.twitter.com/t0Tg1wObpc — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) December 3, 2023

واعتبر المحامي زبارقة أن سلسلة الانتهاكات ضد خطيب الأقصى “محاولة منهم لإسكات صوته الذي يجهر بالحقيقة”.

وتابع: “يجب أن يتحرك الجميع لحماية الشيخ كونه قامة إسلامية مهمة، كما أن المداهمات المتكررة لمنزل الشيخ، تؤثر على صحته، حيث يبلغ من العمر أكثر من 85 عاماً”.

ويقع منزل الشيخ صبري في حي الصوانة في القدس الشرقية، وكانت السلطات الإسرائيلية داهمته، أمس الأحد، أيضاً، بداعي تسليم قرار إخلاء وهدم البناية التي له شقة فيها، بزعم البناء غير المرخص.

وكان الشيخ صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، تعرض، في السنوات الأخيرة، لسلسلة قرارات، بما فيها الاعتقال للتحقيق والمنع من السفر، والمنع من دخول المسجد الأقصى لفترات متفاوتة.

يأتي ذلك، تزامناً مع الحرب المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر، خلّفت حتى مساء الأحد، 15 ألفاً و523 شهيداً فلسطينياً، و41 ألفاً و316 جريحاً، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)