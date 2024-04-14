مخابرات الحرس الثوري تحذر الإيرانيين من أي منشورات مؤيدة لإسرائيل

دبي: ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران، أن وحدة المخابرات التابعة لقوات الحرس الثوري، أصدرت بيانا اليوم الأحد، تحذر فيه من أي منشورات مؤيدة لإسرائيل من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانيين.

وعبّر بعض الإيرانيين، داخل وخارج البلاد، عن دعمهم لإسرائيل بعد أن شنت إيران هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ الليلة الماضية ردا على القصف الإسرائيلي لقنصليتها في العاصمة السورية دمشق، في الأول من أبريل/ نيسان الجاري.

(رويترز)