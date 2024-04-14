سياسة | دولي | إيران

مخابرات الحرس الثوري تحذر الإيرانيين من أي منشورات مؤيدة لإسرائيل

14 - أبريل - 2024

إيرانيون يحتفلون في طهران بقصف إسرائيل

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دبي: ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران، أن وحدة المخابرات التابعة لقوات الحرس الثوري، أصدرت بيانا اليوم الأحد، تحذر فيه من أي منشورات مؤيدة لإسرائيل من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانيين.

وعبّر بعض الإيرانيين، داخل وخارج البلاد، عن دعمهم لإسرائيل بعد أن شنت إيران هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ الليلة الماضية ردا على القصف الإسرائيلي لقنصليتها في العاصمة السورية دمشق، في الأول من أبريل/ نيسان الجاري.

(رويترز)

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  1. يقول طبيب نفسي:
    أبريل 14, 2024 الساعة 12:39 م

    كل بلد له حثالة ، و هؤلاء الايرانيون الذين ايدوا اسرائيل هم حثالة ايران.

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  2. يقول عربي:
    أبريل 14, 2024 الساعة 1:14 م

    وانا اضم صوتي الى الايرانيين الشرفاء الذين كرهوا حكومة بلادهم الطائفية المجرمة والتي دمرت اقتصاد ايران من آجل مطامع إمبراطورية فارسية

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