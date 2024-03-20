مخادعاً شركاءه و”الكابينت”.. نتنياهو: سأحمل الجيش مسؤولية 7 أكتوبر.. بالتدريج

محاولة وزير المالية سموتريتش تقويض صلاحية رئيس الأركان لتعيين ضباط في رتبة عقيد في المناصب القادمة لن تنجح، لكن يجب رؤيتها ليس فقط كعملية تهدف إلى ترقية ضباط من جماعته وتحويل الجيش إلى مليشيا (كما اتهم وزير الدفاع يوآف غالانت)، بل أيضاً كخطة منظمة لحكومة الفشل والتنصل من المسؤولية عن 7 أكتوبر من خلال إلقائها بالكامل على الجيش.

لم ير نتنياهو أنه من الصحيح توبيخ سموتريتش وكبح الحملة ضد رئيس الأركان وقادة الجيش الإسرائيلي في ذروة الحرب. لماذا سيوبخ؟ آلة سمه تعمل ساعات إضافية لتحويل المسؤولية والاتهام للجيش، وبذلك تمنع إسقاط الحكومة، وخلال ذلك أيضاً الحفاظ على بقايا من صورته المحطمة.

يبدو أن لهذه الجهود نتائج. في استطلاع أجراه أحد الأحزاب في أوساط اليهود، تم طرح سؤال من هي الجهة المسؤولة أكثر عن الفشل الذي سمح بهجوم حماس في تشرين الأول، فأجاب 2023. 52 من المستطلعين إن الحكومة هي المسؤولة، مقابل 32 في المئة قالوا إن الجيش هو المسؤول. أجري هذا الاستطلاع عدة مرات في الأشهر الأخيرة، وفي الاستطلاع الأخير في شباط تقلصت الفجوة. 47 في المئة قالوا إن الحكومة مسؤولة، و38 في المئة اتهموا الجيش. الحكومة هي المسؤولة العليا في نظر عدد أكبر، لكن كلما مر الوقت تنتقل التهمة إلى الجيش.

لماذا يحدث ذلك؟ أولاً، لأن الحكومة متحررة أكثر في تصريحاتها وفي تشويه رجال الجيش الذين ينشغلون في إدارة الحرب، أيضاً هم مقيدون بالقدرة على رد الهجوم نحو المستوى السياسي. حتى خطاب العقيد دان غولدبوس الاستثنائي، “لن نتهرب من المسؤولية، نحني الرأس إزاء فشلنا المدوي. ولكن يجب أن تشبهونا”، الذي تلقى عنه توبيخاً شديداً من رئيس الأركان، لم يدحرج إلى المستوى السياسي المسؤولية عن الكارثة فقط، بل طالب بالوحدة.

ويحدث تشويه الجيش أيضاً لأن فهم الإخفاقات العسكرية أسهل من فهم الإخفاقات السياسية. الأسئلة العسكرية واضحة: كيف لم يعرف الاستخبارات المعلومات التي وضعت أمامها، لماذا لم يكن الكثير من الجنود والمزيد من المروحيات وما شابه. في المقابل، التصور السياسي الذي قاد نتنياهو لسنين، بتعزيز حماس وإضعاف السلطة، لا أحد يحقق فيه أو يتحدث عنه إلا قليلاً. في نهاية المطاف، الفشل الرئيسي الذي مكن من تعزيز قوة حماس هو ضخ الأموال القطرية بتشجيع من نتنياهو، وسلبيته السياسية أمام مصر التي تم تهريب السلاح منها إلى القطاع بكميات كبيرة. بدون أنبوب الأوكسجين هذا، ما كان يمكن لحماس إدارة مثل هذه المعركة والخروج وإخراج المذبحة في النقب الغربي إلى التنفيذ.

الترتيب الصحيح أن المستوى السياسي في زمن الحرب لا يطلق تشويهات للمستوى العسكري الذي يدير القتال، والمستوى العسكري لا ينتقد المستوى السياسي، في حالة السلم والحرب على حد سواء. الجزء الأول غير موجود، وهذا يضعف الجيش ويقلل من تهمة المستوى السياسي. هذه هي المعركة بين حربين التي يديرها نتنياهو من أجل بقائه: دحرجة التهمة والمسؤولية والسماح لرجاله وآلة سمه بإدارة المعركة من أجل الرواية في هذا الوقت.

وبسبب ذلك، لنتنياهو مصلحة في إطالة مدة الحرب وحالة الطوارئ، ليس لأن هذا يبقي غانتس وآيزنكوت في الحكومة ويعيق تشكيل لجنة تحقيق رسمية ويمنع تحول الاحتجاج ضد الحكومة إلى احتجاج جماهيري، ولكن لأن هذا يدحرج معظم التهمة من الحكومة إلى الجيش بالتدريج. في الحقيقة، يحرص غانتس على دعم رئيس الأركان، في حين أن وزراء الليكود واليمين يهاجمونه، لكن وجوده في الحكومة يمكن من حدوث ذلك، هذا أيضاً ملقى عليه.

سامي بيرتس

هآرتس 20/3/2024