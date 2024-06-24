مخاطر توسيع الحرب إلى ازدياد واستنفار حكومي لدحض الشائعات حول مطار بيروت

بيروت- “القدس العربي”: بقيت المزاعم حول استخدام حزب الله مطار بيروت لنقل الأسلحة والصواريخ من إيران وتخزينها في المطار محل متابعة في ظل المخاوف من أن يكون ذلك مقدمة لاستهداف إسرائيلي للمطار وعزل لبنان عن العالم.

وفي هذا الإطار، قام وزير الأشغال والنقل علي حمية مع وزيري الإعلام والسياحة زياد المكاري ووليد نصار وعدد من السفراء والإعلاميين بجولة في أرجاء المطار لدحض الأكاذيب، في وقت اعتبر كثر أن استحضار مطار رفيق الحريري الدولي ضمن “بنك الأهداف” هو ضمن الحرب النفسية والتهويلية المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله من دون إغفال مؤشرات التوتر الشديد والاستعدادات للحرب.

وأكد حمية “أن مطارنا يستوفي كل المعايير الدولية وهو مفتوح للجميع، وسنتقدّم بدعوى قضائية على صحيفة “تلغراف”. وقال “بحثنا مع رئاسة الحكومة في الإجراءات القانونية اللازمة التي سنتخذها بحق “تلغراف” لما شكلته من ضرب معنوي ليس فقط للمطار بل لكل لبنان واللبنانيين”، معتبراً “أننا انتقلنا من الخروقات الجوية إلى حرب نفسية عبر مقالات مكتوبة سخيفة”. ورداً على سؤال إذا كان مقال “تلغراف” مقدمة لعمل ما قد يحصل أجاب “لا أعلم بالغيب”.

إجتمع رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الذي قال بعد الاجتماع: “وضعت دولة الرئيس ميقاتي في تفاصيل الموضوع الذي اثير في صحيفة التلغراف البريطانية بشأن مطار رفيق الحريري الدولي، وتناولها سمعة المطار وما كتب في هذه الصحيفة. كما ناقشنا موضوع الإجراءات… pic.twitter.com/npixYErQd3 — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) June 24, 2024

من جهته، أكد وزير الإعلام “أن المطار مرفق عام يعني جميع اللبنانيين وهو صورة لبنان ونحن على أبواب صيف واعد للاغتراب لذلك فإن نيات مقال “تلغراف” واضحة جداً”، مشدداً على أنه “لا يُمكن أن يُخزّن حزب الله صواريخ في مكان يدخل إليه سفراء العالم، فهناك سخافة واضحة في المقال، ولكن نخشى أن يؤثّر الأمر سلباً على الموسم وعلى حياة اللبنانيين، وأعتقد أن كل هذا في سياق الحرب النفسية”.

وقال السفير المصري في لبنان علاء موسى الذي شارك في الجولة إنه “تم الاطلاع على آلية العمل في المطار وتفقدنا عددًا من المنشآت واستمعنا من المسؤولين إلى تفاصيل عن مجريات العمليات هناك خصوصًا في ما يتعلق بالاستيراد والتصدير، ووجودنا في المطار اليوم هو رسالة دعم للبنان ونحن ندعو للتهدئة وتخفيف التوتر قدر الإمكان”. وأوضح “أن السعي الأساس يكمن في وقف حرب غزة، وحصول ذلك سيؤدي إلى وقف الجبهات الأخرى”.

وجودنا هنا هو رسالة دعم للبنان، وصحيفة التلغراف تتحمّل مسؤولية ما نشرته نقلاً عن مصادر غير معروفة” السفير المصري في لبنان علاء موسى بعد جولة داخل #مطار_بيروت الدولي.#لبنان #الميادين_لبنان pic.twitter.com/hlUmZfSLCE — الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) June 24, 2024

وقد نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن مسؤولين كبار “أن العد التنازلي لحرب محتملة مع حزب الله بدأ”. وقال هؤلاء المسؤولون إنه “لم يعد أمامهم أي خيار آخر، إذ لأشهر عدة، طلبت إسرائيل من “حزب الله” التراجع، وإلا فسوف تضطر إلى إجبارهم على القيام بذلك، وبدلاً من حل هذه القضايا دبلوماسياً والسماح للإسرائيليين النازحين بالعودة إلى مناطق الشمال، قام حزب الله بتكثيف هجماته”.

وأشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى “أن الخطر يتزايد كل يوم من امتداد حرب غزة إلى لبنان”، وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط بعد زيارته العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بحضور نجله النائب تيمور جنبلاط إنه “يستشرف توسيع الحرب”.

وبعدما أوردت شبكة “سي أن أن” أن الولايات المتحدة قدمت ضمانات لإسرائيل بالوقوف إلى جانبها في حال اندلاع حرب شاملة، وبعدما رفض وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس “أن يطلق حزب الله تهديدات ضد قبرص الدولة ذات السيادة في الاتحاد الأوروبي”، مؤكداً “تضامن الاتحاد مع قبرص ضد تهديدات المنظمات الإرهابية”، أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري “أن محور المقاومة لن يبقى صامتاً أمام أي هجوم إسرائيلي على حزب الله ولبنان”.

ميقاتي وقبرص

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التقى وزير الخارجية عبدالله بو حبيب وبحث معه بحسب بيان السرايا الحكومية “في التحديات التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة وأهمها وأخطرها الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب والتي تترافق مع تهديدات بالحرب تطلقها اسرائيل ضد لبنان، كما جرى الحديث عن الاتصالات الدبلوماسية اللبنانية. كذلك، تم البحث في فحوى ونتائج الاتصالات التي قاما بها مع رئيس جمهورية قبرص ووزير الخارجية الأسبوع الفائت بهدف تأكيد عمق علاقات الصداقة بين البلدين التي ترسخت عبر السنوات، والتأييد والاحترام المتبادل على المستويات كافة. وكان من أوجه التعبير عن هذه الصداقة الدعم السياسي والديبلوماسي الذي ما زالت تقدمه قبرص للبنان في المحافل الاوروبية والدولية، كما تجلى ذلك من خلال زيارتي الرئيس القبرصي للبنان هذا العام وتبنيه الدفاع أمام المفوضية الأوروبية عن موقف لبنان من قضية النازحين السوريين”. وأضاف البيان “كان الرئيس ميقاتي قد عوّل في اتصاله مع الرئيس القبرصي على حكمته في تفهم الخصوصية اللبنانية وفي إدراك دقة التحديات التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة خاصة لما تتركه حرب غزة من تداعيات خطيرة على دول المنطقة والجوار، وعلى جنوب لبنان بشكل خاص. كما أثنى رئيس الحكومة على البيان الرئاسي القبرصي الذي صدر الأسبوع الفائت والذي شكل خطوة اضافية مقدرة من قبل لبنان لما حمله من حرص على أفضل العلاقات مع لبنان، مناشداً الأطراف اللبنانية كافة أخذ مصلحة لبنان وعلاقاته الخارجية بعين الاعتبار”.

وانتقل بو حبيب إلى المطار للمشاركة في جولة الوزراء واالسفراء، وأكد “أن المطار آمن وأن الشائعات تندرج ضمن محاولات إسرائيل لتبرير اعتداءاتها على لبنان”.

العمليات العسكرية

تزامناً، تواصلت المواجهات على طرفي الحدود ولو بشكل أقل حدة، وأغارت مسيّرة إسرائيلية على بلدة الطيبة، واستهدف جيش الاحتلال فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في البلدة بقذيفة مدفعية خلال قيامه بإخماد حريق وأصيب عنصر بشظية في صدره نقل فوراً إلى المستشفى. وسجل قصف مدفعي على أطراف بلدتي رب ثلاثين والعديسة بعد قصف ليلي بالفوسفور على الخيام وكفركلا وغارة على عيترون مستهدفة منزلاً في محيط مسجد الإمام علي. وادعى جيش الاحتلال إن طائراته أغارت ليلاً على مبنى عسكري لحزب الله في عيترون وبنى تحتية في كفركلا والخيام، مشيراً إلى “إصابة جنديي احتياط بجروح نتيجة إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان على بلدة المطلة”.

صعوبة الحرب

في المواقف، أوضح نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش “أن المقاومة طوّرت عملياتها كماً ونوعاً، وأدخلت أسلحة ‏جديدة إلى المعركة، وعطلت جزءاً مهماً من منظومة العدو ‏الدفاعية والتجسسية، وأصبحت أكثر إيلاماً للعدو، إلى حد ‏اعتراف العدو بالعجز عن مواجهة مسيرات المقاومة الانقضاضية ‏والاستخبارية التي باتت تدخل إلى عمق الكيان وتعود بمعلومات ‏ومعطيات عسكرية مهمة، وهذا إنجاز كبير للمقاومة”.‏ ورأى دعموش أنه “‏يصعب على العدو القرار بشن حرب واسعة، لأنه يعرف أن ‏المقاومة تملك من السلاح والقدرات والمعلومات عن نقاطه ‏الحساسة، ما يجعل أي معركة واسعة مع حزب الله هي معركة ‏خاسرة سيدفع فيها العدو أثماناً كبيرة”، لافتاً إلى “أن المقاومة لا تأبه للتهديدات، وهي على أتم ‏الاستعداد للذهاب الى أبعد الحدود إذا أراد العدو شن حرب واسعة ‏على لبنان، ويجب أن يعرف العدو أنه في موقع الضعف ‏والهزيمة، وليس في موقع من يفرض ‏شروطه”. وختم “ان ‏المقاومة لن تدع هذا العدو ‏المأزوم يحقق أهدافه في لبنان”.‎

بدوره، اعتبر عضو المجلس المركزي الشيخ نبيل قاووق “أن كثرة التهديدات الإسرائيلية المتواصلة هي عنوان عجز وضعف وليست عنوان قوة، وأن التهديد والتهويل لا يغيّران من واقع هزيمة العدو”. ورأى “أن التهديدات الإسرائيلية أعطت نتائج عكسية، لأنها زادت من خوف ورعب وذعر المستوطنين في الشمال وغيره، ولم تطمئنهم، بل أغرقتهم ببحر الخوف”، لافتاً إلى “أن قادة العدو يهددون وهم يرتعدون والأرض تشتعل تحت أقدامهم”. وأشار إلى “أن جبهات المساندة من لبنان والعراق واليمن، كرّست معادلات جديدة غيّرت وجه المنطقة”.

من ناحيته، توجّه رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد “إلى اللبنانيين الذين ربما لا يوافقون على طريقة التصدي للعدو الإسرائيلي”، فقال “الحل ليس بأن نستسلم لإرادة العدو الإسرائيلي بل بتحقيق مزيد من التماسك الوطني حتى يعرف العدو أننا على قلب رجل واحد في التصدي له”. ولفت إلى “أن بعض الإشاعات كثرت خلال هذين الأسبوعين من سحب سفراء إلى التهديد بوجود تحضيرات للإعتداء على مطار بيروت لأنه ممر للصواريخ التي يمتلكها حزب الله وغير ذلك من الإشاعات والأكاذيب التي تروج في وسائل الإعلام العربية التابعة لأنظمة الاهتراء والتبعية للغرب والمنبطحة التي تلهث وراء التطبيع مع العدو الإسرائيلي وبعض النازقين من اللبنانيين الذين يريدون أن يرتاحوا وأن يذهبوا إلى الملاهي وإلى شواطئ البحار ويريدون أن يعيشوا حياتهم، فهذه النفعية الأنانية هي التي تدمر مصالح الأوطان والمجتمعات وهي وراء هذه الجرعات والأكاذيب والتلفيقات والإشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي”.

الخطيب وبكركي

إلى ذلك، من المحتمل أن يقاطع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب دعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى غداء مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين بعدما طالب الراعي في عظة الأحد “بتطبيق القرارات 1559 و1701 وأن يُعنى الرئيس المقبل بألا يعود لبنان منطلقًا لأعمال إرهابية تزعزع أمن المنطقة واستقرارها”. وقد حذّر المرجع الشيعي من” استمرار التحريض على المقاومة التي تتصدى للعدوان الصهيوني على لبنان، وتدفع الثمن الباهظ من خيرة ابنائها شهداء في هذا السبيل”. وقال “إن بعض المواقف التي نسمعها ونقرأها على أكثر من صعيد في هذا المجال تزيد من حدة الشرخ بين اللبنانيين، في وقت أحوج ما تكون فيها الساحة الداخلية إلى الوحدة والتضامن والتكاتف من أجل مواجهة العدوان ومعالجة المشاكل والأزمات التي يعاني منها الوطن”. وأضاف:” إن المنطقة تمر في ظروف خطيرة للغاية تستدعي التنبه والحذر لما يحاك لها”، معتبراً “ان التحريض على المقاومة يفاقم من تعقيد الوضع اللبناني، ويحول دون التفاهم الداخلي على معالجة الأزمات، وفي طليعتها الشغور الرئاسي الذي يمنع انتظام المؤسسات الدستورية ويعكس مزيداً من الفوضى على الساحة الداخلية”.