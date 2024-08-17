مخاوف جدية من تحركات شرطة شيكاغو لمنع الاحتجاجات التضامنية مع فلسطين مع بدء مؤتمر الحزب الديمقراطي

شيكاغو- “القدس العربي”: مع اقتراب موعد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو، الأسبوع المقبل، تصاعدت الدعوات بمطالبة الحكومة الأمريكية بوقف تسليح الهجوم الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة ــ والذي تم التنديد به على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم باعتباره إبادة جماعية.

وقال المدير التنفيذي للحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين أحمد أبو زنيد في بيان يوم الجمعة “نحن ننضم إلى ملايين الأشخاص الذين اتخذوا إجراءات خلال الأشهر العشرة الماضية، دافعي الضرائب الذين لا يريدون دفع ثمن الإبادة الجماعية ويطالبون بفرض حظر فوري على الأسلحة على إسرائيل “.

أبو زنيد: الساسة لن يغيروا سياساتهم الظالمة إلا إذا كان ذلك في مصلحتهم الشخصية

وأضاف “نحن نعلم أن الساسة لن يغيروا سياساتهم الظالمة إلا إذا كان ذلك في مصلحتهم الشخصية. يتعين علينا أن نضاعف مطالبنا قبل المؤتمر الوطني الديمقراطي، حيث سنسير في الشوارع من أجل تحرير الجميع”.

ومن المقرر أن تبدأ الاحتجاجات المتضامنة مع فلسطين في شيكاغو يوم الأحد، قبل يوم واحد من بدء المؤتمر الوطني الديمقراطي رسميًا. وستستمر طوال الأسبوع، وفقًا لجدول زمني نشرته صحيفة شيكاغو صن تايمز يوم الجمعة.

ومن المقرر أن تنطلق المسيرة في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي بعد ظهر يوم الاثنين .

وأعرب تحالف من الجماعات والأفراد التقدميين والقانونيين عن “مخاوف جدية” بشأن التحركات الأخيرة التي اتخذتها إدارة شرطة شيكاغو والمدينة لوقف الاحتجاجات وتعهدوا باتخاذ الإجراءات القانونية حسب الحاجة، حسبما ذكرت صحيفة “كومن دريمز”.

وتخطط حملة “ليست قنبلة أخرى” التابعة للحركة الوطنية غير الملتزمة أيضًا ليوم عمل على مستوى البلاد يوم الأحد.

نشطاء: هناك مخاوف جدية بشأن التحركات الأخيرة لشرطة شيكاغو لوقف الاحتجاجات التضامنية مع فلسطين

وأشارت “كومن دريمز” إلى أن الحركة تشكلت عندما كان الرئيس الديمقراطي جو بايدن لا يزال على رأس قائمة المرشحين طوال عملية الانتخابات التمهيدية الرئاسية حيث اختار مئات الآلاف من الناخبين في جميع أنحاء البلاد “غير ملتزم” أو اتخذوا إجراءً مماثلاً، اعتمادًا على الخيارات المتاحة في تصويت كل ولاية، لإرسال رسالة إلى الإدارة مفادها أنهم لا يدعمون تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وبعد أداء كارثي في ​​المناظرة ضد المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب ، انسحب بايدن من السباق وسلم الشعلة إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس ، التي ضمنت بالفعل ترشيح الحزب من خلال عملية عبر الإنترنت وأعلنت عن حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز كمرشح لمنصب نائب الرئيس. ومن المقرر أن يلقي بايدن وهاريس والز كلمات في المؤتمر.

ودعت منظمة USCPR إدارة بايدن-هاريس، وحملة هاريس-والز، وأعضاء الكونغرس، واللجنة الوطنية الديمقراطية إلى التوقف عن تسليح إسرائيل الآن، وقالت إن الحزب الديمقراطي يتمتع حاليًا بالسلطة لإنهاء الإبادة الجماعية من خلال قطع إمدادات الأسلحة اللامتناهية لإسرائيل”.

منذ الأسبوع الماضي، كانت حملة “ليست قنبلة أخرى” تجمع التوقيعات عبر الإنترنت على عريضة تحث هاريس على “الابتعاد عن سياسة الرئيس بايدن الكارثية بشأن غزة، والتعهد بفرض حظر فوري على الأسلحة على هجوم إسرائيل واحتلالها للفلسطينيين كخطوة مادية نحو وقف إطلاق النار الدائم”.

وجاء في عريضة حملة التوقيعات “فكر في المشاعر السائدة بين ناخبيك: 86٪ من الديمقراطيين يؤيدون اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في غزة”، “هذه هي النظرة السائدة لقاعدة حزبنا، كما يتضح من استطلاع رأي حديث يكشف أن 52٪ من الأميركيين و62٪ من ناخبي بايدن / هاريس يوافقون على وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، يؤيد 70٪ من الناخبين الديمقراطيين سحب التمويل العسكري الأميركي لإسرائيل إذا رفضت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار المقترح، كما فعلت إسرائيل باستمرار”.

وتشير استطلاعات الرأي التي نشرت هذا الأسبوع إلى أن الناخبين الديمقراطيين والمستقلين في ثلاث ولايات متأرجحة رئيسية ــ أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا ــ سيكونون أكثر استعدادا للتصويت لصالح هاريس في نوفمبر/تشرين الثاني إذا أيدت قطع الأسلحة عن القوات الإسرائيلية. ومع ذلك، أوضح أحد مستشاريها مؤخرا أنها “لا تؤيد فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل”.

وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي حاتم أبو دية لرويترز يوم الجمعة إن زعماء المجموعة الائتلافية اجتمعوا بعد انسحاب بايدن من المنافسة لمناقشة ما إذا كان ينبغي لهم مراجعة استراتيجيتهم إذا أصبحت هاريس المرشحة الديمقراطية.

وقال أبو دية “كان هناك إجماع مطلق. إنها تمثل سياسات الإدارة وهي تسير بكامل قوتها”.

لقد قدمت إدارة بايدن-هاريس والكونغرس الحالي لإسرائيل مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية بالإضافة إلى الدعم الدبلوماسي على الساحة العالمية، بما في ذلك استخدام حق النقض المتعدد ضد قرارات وقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ولم تقتصر الدعوات الجديدة هذا الأسبوع على توقع المؤتمر، بل جاءت أيضًا منذ أن وافقت إدارة بايدن يوم الثلاثاء على ما يقرب من 20 مليار دولار من الأسلحة الأمريكية الصنع للجيش الإسرائيلي مع اقتراب عدد الشهداء الرسمي في غزة من 40 ألفًا.

وقال مسؤولون محليون يوم الجمعة إن ما لا يقل عن 40005 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 92401 آخرون.