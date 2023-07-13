مخاوف من تصاعد تأثيرات حرب السودان على ليبيا مع ضعف تأمين الحدود الجنوبية

طرابلس – «القدس العربي»: لاتزال المناقشات تتصاعد حول أثر الصراعات المندلعة في السودان على استقرار الجيران الحدوديين لها وفي مقدمتهم ليبيا التي شهدت في وقت سابق وضعاً مماثلاً خاصة مع ضعف سيطرة الدولة على الحدود الجنوبية للبلاد، والتي يتدفق منها المهاجرون واستخدمت كممر للأسلحة والوقود.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي شارك في مؤتمر القاهرة لدول جوار السودان قال في كلمة له إن الآثار الأمنية والإنسانية بالغة الصعوبة الناتجة عن الصراع في السودان، تجاوزت حدودها إلى دول الجوار، وتفاوتت حدتها من دولة إلى أخرى.

وتابع، في كلمته خلال المؤتمر: “عبّرت بلادي منذ اليوم الأول من اندلاع شرارة الحرب عن استعداداها للانخراط والمساهمة بفاعلية لإيقاف هذه الحرب، وعودة الأشقاء إلى الحوار الجاد والبنّاء للتوافق على مستقبل يسعى للاستقرار والتنمية”.

وأضاف المنفي: “أكدنا ضرورة توحد الفرقاء السودانيين وعدم المساس بوحدة السودان، وأكدنا جاهزيتنا لبذل أقصى جهدنا عبر الآليات الإقليمية والدولية بما يصب في صالح الشعب الليبي ويعزز الأمن في أفريقيا والعالم، وفتحنا الباب للاستماع لجميع وجهات النظر السودانية، كما أكدنا أيضاً استعدادنا لاستقبال جميع الأطراف مع وقف جميع المواجهات المسلحة في البلاد وذلك في إطار جهود موحّدة تقبل بها جميع الأطراف وما يؤدي إلى توقف القتال وعودة المؤسسات السودانية للعب دورها في تقديم الخدمات للشعب”.

وتابع: “ليس الخوف فقط على ما سيلحق بشعوبنا ودولنا من هذه الحرب، بل مصحوب بالخوف على السودان الشقيق ووحدة أراضيه حيث وصل عدد النازحين من السودان إلى ثلاثة ملايين نازح ومهجر، منهم 700 ألف في دول الجوار، وانعدام الخدمات الأساسية وانقطاع التواصل بين المدن السودانية ما يعيق حركة المدنيين ويجعلهم محاصرين في مناطق المواجهات”.

وختم المنفي مطالباً بتركيز جهود دول الجوار على توحيد المبادرات الخاصة بالسودان في مسار واحد يتعامل مع أسباب الأزمة ويعالج آثارها وذلك بتشكيل لجنة اتصال إقليمية ودولية تتواصل مع أصحاب المبادرات الأخرى لخلق توافق دولي وإقليمي، وحشد الجهود من أجل احتواء الآثار الإنسانية المترتبة عن الحرب الدائرة في السودان بما يترتب على عدم استقرار الدول الجوار.

وكشفت تقديرات المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين إلى ليبيا بسبب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي اندلعت قبل نحو ثلاثة أشهر، يقدر بأقل من ثلاثة آلاف نازح، وهي الأرقام التي جرى الإبلاغ عنها وسط تحذير نائب برلماني مما سماه مؤامرة اختلاق نزوح من السودان إلى ليبيا.

وكشفت أحدث الأرقام التي جرى نشرها، الثلاثاء، من قبل مصفوفة تتبع النزوح بليبيا التابعة للمنظمة الأممية، إلى 2.805 وافدين إلى السودان (2305 في الكفرة و500 في أم الأرانب) يشمل هذا العدد المواطنين السودانيين ومواطني الدول الثالثة نتيجة النزاع المتواصل.

ويشمل ذلك 1334 مواطناً سودانياً وصلوا بشكل غير مباشر من تشاد (834 في الكفرة و500 في أم الأرانب)، و688 سودانيًا قدموا من السودان مباشرة (عبر دارفور)، و600 ليبي عادوا من السودان بعد 15 أبريل بداية النزاع المسلح، و183 من مواطني الدول الثالثة (بما في ذلك 155 تشادياً وتسعة نيجيريين وستة إثيوبيين، وستة مصريين وثلاثة صوماليين وثلاثة نيجيريين) وصلوا من السودان مباشرة. وبشكل عام، نزح حوالي ثلاثة ملايين شخص داخليًا وعبروا الحدود بسبب الصراع في السودان، في أقل من ثلاثة أشهر. بالإضافة إلى أكثر من 2.2 مليون نازح داخلياً، فر ما يقرب من 700000 آخرين إلى البلدان المجاورة، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

والأربعاء، اتفق عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال اجتماعه الأربعاء، مع عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية على وضع رؤية إستراتيجية موحدة بين المؤسسات المعنية على أسس علمية توضح وجهة النظر الليبية لمكافحة الهجرة غير المشروعة، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي. وشارك في الاجتماع، الذي عقد في ديوان المجلس الرئاسي بطرابلس، عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصين بمكافحة الهجرة غير المشروعة، وحرس الحدود، وممثلي عن وزارة الخارجية.

واستعرض مع المشاركين نتائج جولاته في دول الجوار وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، للتعاون مع ليبيا في الحد من الهجرة غير المشروعة، وتأمين الحدود لوجستياً، وخلق تنمية مكانية في دول المصدر، للحد من تدفق المهاجرين من الجنوب إلى الشمال.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة، إن نحو 73 ألف شخص فروا حتى الآن من السودان إلى دول مجاورة، مثل ليبيا وجنوب السودان وتشاد ومصر وإريتريا وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وحذّر مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رؤوف مازو، خلال مؤتمر صحافي عقده الأربعاء، من أن أكثر من 800 ألف شخص قد يفرون من السودان نتيجة القتال بين الفصائل العسكرية.

وفي أيار/مايو الماضي، أصدر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العقيد محمد الخوجة، تعليمات بشأن تكثيف عمل الدوريات الأمنية على الحدود مع السودان، وكذلك دعم التمركز الأمني في منفذ العوينات البري جنوب شرق ليبيا بما يساهم في حفظ الأمن على الحدود الليبية – السودانية.

وتعاني عديد الدول المجاورة للسودان بما فيها ليبيا، من اضطرابات داخل حدودهم، مع التأكيد أن الاشتباكات العنيفة التي اندلعت خلال عطلة نهاية الأسبوع بين القوات المسلحة المتنافسة أثارت قلق جيران الخرطوم، الذين يحاولون عبر الاتصال بالقادة المتحاربين منع الاضطرابات من الانتشار عبر الحدود وزعزعة استقرار المنطقة.

ويحذر محللون من أن الصراع طويل الأمد في السودان قد يفيد المتطرفين والمتمردين المدعومين من روسيا في المنطقة، ويقوّض التجارة والنمو الاقتصادي، مذكرين بتورط بلاد الجوار في أحيان كثيرة بالاقتتال داخل السودان.