مخاوف من تكرار مأساة درنة في الجنوب الليبي بعد هطول قوي للأمطار وغمر المياه لعدد من القرى السكنية

طرابلس ـ «القدس العربي»: جددت سيول شديدة تعرضت لها عدد من بلديات في الجنوب الليبي وبالأخص بلدية تهالة شمال غات، مخاوف وقوع كارثة مشابهة لكارثة درنة، خاصة مع الانقسام الحاصل في ليبيا وعجز السلطات عن مواجهة تداعيات أي كارثة.

وقال المجلس البلدي لـ”تهالة” إن السيول اجتاحت جميع مناطق البلدية معلنا أنها بلدية منكوبة. ووجه في الساعات الأولى من صباح الجمعة، نداء استغاثة إلى جميع المؤسسات والمنظمات والجمعيات الإنسانية من أجل مد يد العون والمساهمة في جهود الإنقاذ بالبلدية، مشيراً إلى استمرار اندفاع السيل وسط انقطاع كامل للكهرباء وشبكات الاتصال والإنترنت، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأعرب المجلس عن تقديمه لكل من وصل إلى تهالة للمساعدة، ولكن لا تزال المجهودات ضعيفة، حسب وصفه.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ وفاة ثلاثة أطفال نتيجة السيول التي اجتاحت بلدية تهالة ليل الخميس – الجمعة.

وأشار إلى أن المحاولات جارية لإخراج كبار السن من المنطقة، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ولفت في بيان لاحق إلى وصول السيل لمنطقة تينكاوية قرب بلدية البركت.

ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الجمعة، بتشكيل لجنة طوارئ لمتابعة الأوضاع في غات والمناطق المجاورة.

وأشار القرار إلى ما تمر به مناطق العوينات وتهالة والبركت وغات من ظروف صعبة جراء حالة الطقس، وهطول الأمطار والعواصف وجريان الأودية والفيضانات والسيول، حسب ما جاء على صفحة حكومتنا في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونص القرار على تولي وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي رئاسة اللجنة، حيث تتولى متابعة أوضاع هذه المناطق وتقديم الدعم اللازم، والعمل على رفع الضرر عن المواطنين هناك، مع موافاة رئيس الوزراء بتقارير دورية عن عملها.

كما أصدر تعليماته لمركز طب الدعم والطوارئ وجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة والشركة العامة للكهرباء لتقديم الدعم الكامل لبلديات الجنوب المتضررة بسبب السيول.

وفي السياق، دعا المجلس الأعلى للدولة جميع الجهات الرسمية والمدنية إلى نجدة أهالي مدينتي غات وتهالة على وجه السرعة.

وقال، في بيان، إنه تابع بقلق شديد ما تعرضت له غات وتهالة من أمطار غزيرة وسيول تسببت في أضرار مادينة، وانقطاع للاتصالات، وسط استغاثات أطلقتها المراكز الصحي هناك. وطالب المجلس بتقديم كافة المساعدات العاجلة للأهالي وضمان سلامتهم، مشيدا بجهود الفرق التطوعية لمساعدة العالقين والمتضررين وإنقاذ حياتهم في مشهد يمثل الترابط الإنساني الذي يجمع الليبيين.

وفي السياق، قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، تشكيل لجة طوارئ واستجابة سريعة لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية بمنطقة حوض غات.

ويرأس اللجنة نائبه عن المنطقة الجنوبية سالم الزادمة، وتضم في عضويتها وزراء الدفاع والصحة والحكم المحلي والكهرباء والبيئة والاتصالات والموارد المائية ورئيس هيئة الإغاثة، حسب القرار المنشور على صفحة الحكومة المكلفة في موقع فيسبوك، أمس الجمعة.

وستنتقل اللجنة إلى غات، لاتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية المتوقعة استمرارها الأيام المقبلة في نطاق غات وضواحيها، واتخاذ ما يلزم لتقديم المساعدات العاجلة بمختلف أنواعها للعائلات المتضررة، وفق القرار.

ومنح القرار للجنة صلاحية تشكيل لجان وفرق عمل لإنجاز الأعمال المنوطة بها كما لها الحق الاستعانة بمن ترى من الموظفين والخبراء وجميع الجهات الخدمية والشرطية في سبيل إنجاز عملها، وتلتزم بإعداد تقارير توضيحية عن الأوضاع المرتقبة، وما اتخذ من إجراءات بشأنها وتحيلها إلى رئاسة مجلس الوزراء بشكل منتظم.

وقال الناطق باسم غرفة الطوارئ غات حسن عثمان، إن بلديات غات والبركت والعوينات لم تتأثر إلى حد ما بهطول الأمطار، مشيراً إلى ترقبها لوصول السيول القادمة من جبال تاسيلي الموجودة على الحدود الليبية – الجزائرية، مستذكراً السيول التي تعرضت لها بلدية البركت في العام 2019.

وأشار، في تصريح صحافي الجمعة، إلى تعرض بلدية تهالة لأوضاع إنسانية صعبة بعدما اجتاحت السيول مناطق شرق البلدية، قادمة من جبال أكاكوس، وغمرت المياه الأحياء السكنية. ووجهت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، الخميس، نداء للجهات المعنية بالتحرك وتشكيل لجان طوارئ للحد أو تقليل الخسائر المحتملة للسيول في غات.

وأشارت المؤسسة، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، إلى أنباء عن وصول بعض السيول لبلدة تهالا شمال غات، وهو ما اعتبرته مؤشرًا غير جيد، خاصة أن الفترة الحالية هي أول أيام الحالة المدارية التي قد تستمر حتى السبت.