مخاوف من حدوث جمود سياسي مع رفض سانشيز للمحافظين

مدريد: لم يحقق قادة المشهد السياسي الإسباني تقدما كبيرا باتجاه تشكيل حكومة ائتلافية جديدة فاعلة في خلال أسبوع منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وتركت نتائج الانتخابات حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز في وضع ضعيف، كما أسفرت عن عدم تحقيق المعارضة المحافظة الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة.

ورفض حزب العمال الاشتراكي الإسباني الذي ينتمي إليه سانشيز مقترح زعيم المعارضة ألبرتو نونيز فيجو بعقد اجتماع قبل الجلسة التأسيسية للبرلمان الجديد في 17 آب/أغسطس، بحسب قناة “ار تي في ايه” التلفزيونية.

وقال فيجو إن المحادثات الفورية مطلوبة لتجنب حدوث عدم استقرار وتجنب مواجهة “حصار” و”عدم القدرة على حكم ” إسبانيا.

وقد حصل حزب الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه فيجو على أغلب المقاعد في انتخابات 23 تموز/يوليو ولكن دون فرص حقيقية لتشكيل أغلبية حاكمة.

ودعا فيغو حزب العمال الاشتراكي الإسباني إلى قبول حكومة أقلية محافظة يرأسها حزب الشعب، مشيرا مجددا أمس الأحد إلى أن الفائزين بالانتخابات الإسبانية هم الذين يقومون تقليديا بتشكيل الحكومة.

ورفض سانشيز حتى الآن الطلب، ورد في خطاب قائلا إن الديمقراطية البرلمانية تتمحور حول تشكيل ائتلافات، وذلك بحسب قناة (ار تي في ايه).

(د ب أ)