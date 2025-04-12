سياسة | عربي

مخاوف من مقتل مئات بالسودان في هجوم للدعم السريع على معسكر زمزم

منذ 54 دقيقة

حجم الخط
0

القاهرة: قالت وزارة الخارجية السودانية ومنظمات إغاثة اليوم السبت، إن مئات أصيبوا وقتلوا في هجوم مدمر شنته قوات الدعم السريع شبه العسكرية على معسكر زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر، فيما وصفه البعض بأنه أحد أسوأ الانتهاكات منذ بدء الحرب.
وذكرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في بيان أن الموجة الأولى من الهجمات المتعددة بدأت يوم الخميس واستمرت الهجمات حتى أمس الجمعة واليوم السبت، مما أدى إلى تدمير منازل وأسواق ومرافق للرعاية الصحية.
وقالت المنسقية إن الهجوم “خلف مئات القتلى والمصابين، غالبيتهم من النساء والأطفال”. ونددت المنسقية بالهجمات ووصفتها بأنه “جرائم حرب مكتملة الأركان وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم”.
وأضافت أن هجمات مماثلة على مخيم أبو شوك الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل 35 مدنيا. وجاء في بيانها أن “الوضع الإنساني في الفاشر ينحدر بسرعة نحو كارثة غير مسبوقة”، مشيرة إلى وقوع مجاعة ونقص الأدوية وانعدام الأمن التام.
(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ناشطون سودانيون: 25 قتيلا في هجوم لقوات الدعم السريع على مخيم للنازحين في الفاشر
11 - أبريل - 2025
في أحدث تصعيد.. 15 قتيلا بقصف “الدعم السريع” مخيم نازحين بالفاشر
10 - أبريل - 2025
السودان يشكر قطر لمواقفها الداعمة والمساندة في كافة المحافل
10 - أبريل - 2025
الصليب الأحمر يبدي قلقه من استهداف بنية تحتية حيوية في السودان
10 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية