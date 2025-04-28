مخاوف من نوايا تل أبيب بعد الغارة على «ضاحية بيروت»… وجعجع يرد على الموسوي: سلاح «حزب الله» هو السبب

بيروت ـ «القدس العربي»: أعادت الغارة الإسرائيلية المعادية على الضاحية الجنوبية لبيروت المخاوف من نوايا تل أبيب الآيلة إلى الضغط على الدولة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله» مستغلة السجالات السياسية في الداخل اللبناني، حول تسليم هذا السلاح أو رفض تسليمه قبل انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس ووقف خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، لمعاودة غاراتها التي تهدف من خلالها لإرسال رسائل تخريبية على الأمن والاستقرار في لبنان وعلى المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وقد رفع نواب «كتلة الوفاء للمقاومة» من نبرتهم إثر العدوان الثالث من نوعه على الضاحية والذي تلاه بعد ساعات تحليق مكثف للمسيّرات في أجواء المنطقة، وطالب عضو النائب إبراهيم الموسوي من مكان الغارة «رئيس الحكومة نواف وسلام وحكومته بزيارة موقع الاستهداف، ليرى الناس ويرى نبض الناس ويرى كيف يحصل العدوان على حكومته وعلى بلده وعلى ناسه». ودعا إلى «عقد اجتماع طارئ للحكومة ومطالبة وزير الخارجية باستدعاء سفراء الدول الخمس الكبرى والسفراء الغربيين كي يأتوا إلى هنا، وليُمارس ضغوطه عليهم، ويقول لهم: هذا انتهاك للسيادة الوطنية وليس مقبولاً أبداً».

الموسوي: معايير مزدوجة

وانتقد الموسوي بشدة «المعايير المزدوجة لدى البعض»، قائلاً: «إن الحساسية تجاه التصريحات العامة مرتفعة، بينما يتم التغاضي عن انتهاك السيادة الوطنية واستباحة ممتلكات المواطنين، وهو أمر مرفوض كلياً»، مضيفاً أن إرادة المقاومة مستمرة، وأن «حزب الله» هو مكون لبناني موجود في البرلمان والحكومة، ونحن و«حركة أمل» من أكبر المكونات في لبنان على مستوى الحضور الشعبي». وأشار إلى «أن العدو ليس فقط عدواً لـ«حركة أمل» أو لـ«حزب الله» أو لأبناء الضاحية أو للشيعة، بل هو عدوٌ للإنسانية جمعاء»، سائلاً «أين هي الصواريخ التي يزعمون وجودها في هذه المنطقة المستهدفة؟ وكيف يُمكن لِأحد أن يُخزن الصواريخ وصواريخ دقيقة كما يقولون بين الأماكن السكنية؟ اسألوا أي خبير عسكري، يقول لك: ليس هذا مكاناً مناسباً». وختم «من يدّعي الصداقة للبنان من الدول الغربية (فرنسا وبريطانيا وأمريكا وغيرها) عليه أن يزوّد الجيش اللبناني بأسلحة دفاعية، لا سيما صواريخ مضادة للطيران، حتى يتمكن من إسقاط الطائرات المعادية التي تستبيح السيادة اللبناني».

فياض: ارتهان للخارج

واعتبر النائب علي فياض «أن البعض في الداخل يصِّر على لعب دور حصان ‏طروادة، في التمهيد للضغوط الدولية السياسية والعسكرية التي يتعرض لها لبنان، من خلال تصويبه ‏الدائم على المقاومة وتحميلها مسؤولية ما يجري، ورفضه لمسار الحوار الذي ارتآه العهد، إطاراً للتفاهم ‏الداخلي ومعالجة القضايا الجوهرية التي تتصل باستقرار البلد».‏

ولفت إلى أن هذا الفريق السياسي يمارس أعلى درجات الارتهان للخارج، وهو لا يرى في الاعتداءات ‏الإسرائيلية على المدنيين وعلى القرى بهدف منع المواطنين من العودة إلى قراهم، وفي عدم الالتزام ‏الإسرائيلي المطلق بالقرار 1701، ما يستوجب الإدانة والشجب. بل على العكس من ذلك يقدم خطاباً ‏تبريرياً للعدو يساعده على تسويغ ممارساته، ويدفع في اتجاه اصطدام الجيش اللبناني ‏بالمقاومة، وتأزيم الوضع الداخلي، ومفاقمة الانقسامات، وهدفه إضعاف العهد والمقاومة في الوقت ذاته».‏

الحزب ينتقد لعب البعض دور «حصان طروادة» ويحث الوزير رجّي على استدعاء السفراء

ورأى فياض «أن لبنان هو المستهدف لأن ما يجري هدفه النهائي، منع لبنان من امتلاك القدرة في الدفاع ‏عن نفسه وشعبه وأرضه وحقوقه، ومصادرة استقلالية قراره السيادي، وإخضاعه للوصاية الخارجية في ‏القضايا الكبيرة والصغيرة التي تتعلق بالسلطة، والإصلاحات والإدارة والتعيينات»، مضيفاً «أن استهداف المقاومة، يندرج في هذا السياق الذي يطال السيادة والاستقلال والكرامة الوطنية، ‏لهذا نحن نرى أن المقاومة والدولة السيدة المستقلة في مرمى الاستهداف، وهنا تكمن أهمية الحرص على ‏تفاهم الدولة والمقاومة، لأن كلتاهما في مركب واحد».‏

وختم: «إن الأولوية المطلقة، هي لانسحاب العدو الإسرائيلي من أرضنا، وإيقاف عمليات الاغتيال التي ‏ينفذها العدو يومياً، واستهدافه للمدنيين في القرى الأمامية لمنعهم من العودة إلى قراهم، والعمل على إطلاق ‏عملية إعادة الإعمار في أسرع وقت دون شروط وارتهانات، وعلى الدولة أن تبادر ولو بإمكاناتها ‏المحدودة، وبما تيسَّر وأن تتجاوب مع المبادرات المطروحة، دون أن تنصاع للتهويلات من هنا وهناك، ‏فهذا واجبها وحق شعبها عليها، وهذا الواجب يتقدم على أية حسابات سياسية».‏

«القوات» ترد على الحزب

في المقابل، ردّ حزب «القوات اللبنانية» على بعض النقاط التي أثارها النائب فياض»، كالآتي: «أولاً، قال النائب فياض «لا يستهينن أحد بقوة حزب الله، حزب الله ما زال هو الحزب الأكبر على المستوى الشعبي في هذا البلد». لا مشكلة لدينا على الإطلاق بهذا الكلام، ولكن المشكلة هي في عدم انتقال الحزب إلى الحياة السياسية حصرًا من انتخابات وما يتبعها من قواعد اللعبة السياسية، وليأخذ عند ذاك التأثير الذي تمنحه إياه الناس، وهذا أمر يدخل في صلب نظامنا اللبناني، إلا أن «حزب الله» ما زال، بخلاف رأي الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، مصرًّا على الاحتفاظ بسلاحه الذي أثبت عدم جدواه على الإطلاق، ولا بل دفع هذا السلاح لبنان إلى هاوية يصعب الخروج منها، وقد دمّر في السنتين الأخيرتين فقط 30 قرية حدودية فضلاً عن دمار طال عشرات البلدات، وأودى بحياة آلاف اللبنانيين، وأدى إلى إصابة عشرات الآلاف، وخسائر اقتصادية تقدّر ما بين 10 و15 مليار دولار، ناهيك عن دوره المنهك للبنان والمستجر للحروب أقله منذ خروج جيش الأسد من لبنان في عام 2005. من جهة ثانية، فإن الدولة اللبنانية الممثلة الفعلية للشعب اللبناني هي التي تعرف وتحدد مصادر وعوامل قوة لبنان، ومصادر وعوامل ضعفه، وليس حزباً بعينه.

ثانيًا، رأى فياض أن ما يسمى «المقاومة قامت بما عليها فيما يتعلق بجنوب النهر، وأما ما يتعلق بشمال النهر فهو مسألة سيادية لا شأن للأمريكي ولا للإسرائيلي ولا لأي طرف عربي فيها». إن هذه المسألة السيادية بالذات كانت في جوهر اتفاق الطائف وصلبه، وقد نص بوضوح شديد على ضرورة احتكار الدولة وحدها للسلاح في لبنان كله، كما نصّ على التمسك باتفاقية الهدنة، وذلك بخلاف كل ما قام به «حزب الله» من انقلاب موصوف على هذا الاتفاق.

إن احتكار الدولة للسلاح هو أمر سيادي للدولة اللبنانية ولا علاقة لأي دولة به، ويتوقف عليه قيام دولة فعلية في لبنان من عدمه، والأكثرية الساحقة من اللبنانيين باتت تواقة لقيام دولة فعلية، وهذا يقتضي احتكار الدولة للسلاح، وإمساكها وحدها بالقرار العسكري والأمني.

انقسام بين الجيش والمقاومة

ومن جهة ثانية لا دولة في لبنان تستطيع أن تعيش دون علاقات خارجية وحتى أمريكا نفسها لا تستطيع ذلك، وبالتالي من الطبيعي أن يسعى لبنان إلى تمتين علاقاته الغربية والعربية ولاسيما أن هذه العلاقات ستسمح له بإعادة إعمار كل ما تهدّم في لبنان، وإعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني، ماذا وإلا سنبقى في دوامة الخطابات والخطابات على شاكلة أن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت.

ثالثًا، قال النائب فياض إنّ «البعض على المستوى الداخلي يريد أن يؤجج الانقسامات الداخلية، وأن يدفع لانقسام بين الجيش اللبناني وما يسمى «المقاومة». إن من يسعى لتأجيج الانقسامات، ويدفع، لا سمح الله، لانقسام مع الجيش هو من ينكر على الدولة أبسط حقوقها المتمثّل في احتكار السلاح والقرار الأمني والعسكري. إن من يسعى لتأجيج الانقسامات هو من يرفض تطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار التي أقرها مجلس الوزراء في 27 تشرين الثاني/نوفمبر والذي كان للحزب الأكثرية الوزارية داخله. إن من يؤجج الانقسامات الداخلية هو من يطلق القذائف من خلف الجيش اللبناني على الحدود الشرقية ويُحرج رئيس البلاد ورئيس الحكومة ووزير الدفاع والحكومة والجيش، وبخاصةٍ بعد الترتيبات التي كان قد اتفق لبنان مع سوريا عليها لضبط الوضع على الحدود الشرقية. إن من يسعى لتأجيج الانقسامات هو من يرفض تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية».

إسرائيل تستغل غياب الاستراتيجية الدفاعية وتضرب على وتر الانقسام والسجال بين اللبنانيين

وختم بيان «القوات»: «في النهاية، وكأن بعضهم هذا يعيش في القمر أو على كوكب آخر ولا يأخذ في حساباته آلام ومعاناة الشعب اللبناني، بدءاً من شعب الجنوب، ولا يأخذ في حساباته الوقائع على الأرض وضرورة أن تقوم دولة فعلية في لبنان تبدأ مسيرة إنقاذ الشعب اللبناني».

استدعاء السفراء

كذلك، رد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم على زميله النائب الموسوي البيان الذي اعتبر أن «المطلوب من وزير الخارجية يوسف رجي استدعاء سفراء الدول الكبرى ورفع شكوى لمجلس الأمن والقيام بواجباته»، فتوجّه إليه كرم بالقول «ولكن، يا حضرة الزميل، في حال قام الوزير رجي بما تطالب به، وهذا أمر ليس بصعب، فإن الجواب الذي سيسمعه الوزير رجي من السفراء هو أن لبنان لم يُطبّق ما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل، ولم يلتزم بنص الاتفاق الموقّع في تشرين الثاني الماضي، كما أن مقدمة نص الاتفاق واضحة لجهة «نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة في لبنان، بحيث تكون القوات المسلحة اللبنانية، أي الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية هي القوة الوحيدة المخولة بحمل الأسلحة في لبنان».

وسأل كرم «هل اطلع الزميل على هذا النص أم يتجاهله عمدًا؟ وقد أتى في تصريح الزميل الموسوي أن «سلاح المقاومة هو من نقاط القوة التي يملكها لبنان»، وما يستدعي التعديل في هذا التصريح يكمن في استبدال كلمة «القوة» بكلمة «الضعف»، لأن هذا السلاح غير الشرعي لم ينفع لبنان بشيء، لا بل جلب للبنان الويلات والدمار والكوارث، وما زال مستمرًا، ويا للأسف، بذلك».

خروقات إسرائيل

ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان حيث حلقت مسيراته فوق الجنوب والبقاع والعاصمة بيروت، فيما نفذ غارة على بلدة عيترون الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن «مسيرة إسرائيلية نفذت ظهر اليوم غارة جوية مستهدفة أرض مفتوحة قرب محطة جميل عواضة في عيترون، دون تسجيل إصابات».

وأفادت بأن «3 مسيرات معادية حلقت على علو منخفض، في أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية». كما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل دائري على علو منخفض فوق أجواء قرى قضاء صور والبحر، حسب المصدر ذاته. ولفتت الوكالة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق أيضاً في أجواء مدينة الهرمل شرق لبنان.

ومنذ وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2766 خرقاً له، ما خلّف 195 قتيلاً و486 جريحاً على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استناداً لبيانات رسمية حتى الأحد. وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.