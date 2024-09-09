مختتما مهرجان الفن المتنقل الباحث في مفهوم «العودات»… أشعار الفلسطيني مروان مخوّل تتماهى بحثاً عن الطفولة والمنزل الحميم في الوطن

بيروت ـ «القدس العربي»: في دورته الرابعة قرر مهرجان الفن المتنقل في مدينة (فيرينتينو) الإيطالية أن يحمل عنوان «نوستوي» وهي دورة جديدة من «العودات» لهذا العام. و«نوستوي» مصطلح من اللغة اليونانية القديمة، يُستخدم للإشارة إلى دورة من القصائد الملحمية في اليونان القديمة، والتي وصفت عودة الأبطال اليونانيين إلى أوطانهم بعد نهاية حرب طروادة.

وشكّلت «نوستوي» جزءًا من الدورة الملحمية الطرواديّة، والتي تضمّنت العديد من القصائد. والأشهر من بينها بلا شك هي «الأوديسة» لهوميروس، التي تروي مغامرات أوديسيوس في رحلته الطويلة للعودة إلى إيثاكا.

وعلى هذا المهرجان حلّ الشاعر الفلسطيني مروان مخول ضيفاً، وألقى شعراً ذا صلة وثيقة بمفهوم «العودات» التي كانت للأبطال اليونانيين العائدين من حرب طروادة. شعر عن فلسطين وشعبها المشتت بفعل الطرد، واحتلال الأرض من قبل الإحتلال الصهيوني، وقرار العودة التي تناضل في سبيله الأجيال.

يُذكر أن معظم القصائد في دورة «نوستوي» كانت قد فُقدت والمعلومات عنها تصل من خلال ملخصات أو إشارات في أعمال لاحقة. وقد استكشفت الدورة الرابعة من مهرجان الفن المتنقّل مفهوم «العودات» بمعنى البحث عن المنزل الحقيقي، المنزل الحميم والطفولة المفقودة إلى الأبد. حيث تعود فقط كصورة أو كموسيقى.

استكشاف العودة من قبل القائمين على المهرجان اتخذ وجوهاً متعددة. منها العودة بطريقة رسمية، كأن يكون لكل شارع مسار أو حلقة من «مسلسل تلفزيوني في الهواء الطلق». وكل حلقة من هذا المسلسل لها قصة تروى بواسطة شخص مختلف، عبر اسلوب يجعل كل مشارك يشعر وكأنه في منزله أو عاد إليه، لتكون له فيما بعد رواية كبيرة تُحكى بواسطة خياله الخاص.

ومن فعاليات المهرجان عروض مسرحية، ومعارض فنية وموسيقى. إلى مناقشات جماعية حول موضوع العودة. وجلسة سينمائية وبصرية حول الاختلافات وطرق العيش الجديدة. وكان نقاش لكتاب «الهجرة» لسيف الرحمن راجا. وهو كاتب شاب من باكستان يعيش في المنفى في إيطاليا.

وخصص المهرجان مساحة مميزة لأشعار مروان مخول، والتي ترجمتها إلى الإيطالية انريكا فرو، وقرأها دانيلو باريس. وبدوره قرأ مروان مخول قصائده للجمهور الإيطالي.

وهي قصائد ذات أهمية كبيرة من حيث المضامين والأسلوب العصري المُغاير. كما أنها تجيب على كافة مواضيع المهرجان لهذا العام وبخاصة العودة. قصائد شكّلت محوراً أساسياً للكشف عن جماليات الشاعر، كحالة شعرية خاصة تُعبّر عن الشعب الفلسطيني. وتعزّز وقع تلك القصائد ومضمونها مع حضور مخول الفنّي على المسرح في حفل الختام، والذي حضره المئات في مدينة فيرينتينو.

شارك في تنظيم المهرجان كل من جمعية «ماتيريا كرياتيفا» و«أسوپاس» وهي واحدة من أكبر الجمعيات التي ترأسها نائبة رئيس البرلمان الأوروبي الأسبق لويزا مورغانتيني. وهي سياسية وكاتبة وناشطة إيطالية، ومن أهم الفاعلين في التنسيق الوطني لجمعية «من أجل السلام». وترأس جمعية «أسوپاس فلسطين». حصلت مورغانتيني على جائزة «الحمائم الذهبية للسلام».