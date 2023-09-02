مختص بالشأن الإفريقي: الحل باستقالة بازوم أو القوة والوقت لصالح الانقلاب

نواكشوط – «القدس العربي»:

أكد الإعلامي الفرنسي فريديريك لجيل الباحث المختص بالشأن الإفريقي ومؤلف كتاب “القطيعة المستحيلة مع حلف الاستعمار”، “أن الوقت يسير لصالح الطغمة الانقلابية في النيجر، وذلك، بحسب قوله، ناتج عن أسباب منها انقسام دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا أمام الأزمة في النيجر ما بين بلدان داعية إلى استخدام القوة (نيجريا وساحل العاج والسنغال) ومحور معاد لذلك موحد خلف القراءة الأفريقانية للأزمة”.

وقال في مقابلة مع موقع “لبوين أفريك”، إنه “من الصعب أن تحتفظ المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا بمصداقيتها إذا هي لم تستخدم القوة في النيجر، ومن الصعب عليها انطلاقا من ذلك، أن تعيد محمد بازوم إلى كرسي الرئاسة الذي يتطلب نشر قوات خاصة وتعبئة مئات الجنود وهجوما على مقر الرئاسة، بما يحمله ذلك من مخاطر”.

فريديريك لجيل: “خضوع فرنسا لإرادة الانقلابيين وقبولها بسحب سفيرها سيقوي الطغمة الحاكمة ويزيدها شراسة”.

وأضاف “كل هذا يجعل الوقت يسير لصالح الانقلابيين، كما أنه يخفي الهاجس الأمني في منطقة الساحل من شاشات الرادارات، ويخلق وضعية مريحة للمجموعات الجهادية المسلحة التي استطاعت مؤخرا، قتل 20 جنديا نيجريا”. وعن تصادم الإرادات الجاري حاليا بين الانقلابيين والحكومة الفرنسية ومدى شرعية طرد الطغمة العسكرية للسفير الفرنسي، أوضح فريديريك لجيل “أن خضوع فرنسا لإرادة الانقلابيين وقبولها بسحب سفيرها سيقوي الطغمة الحاكمة ويزيدها شراسة وهي المدعومة بمجموعة واسعة من الرأي العام في النيجر، تجاه الحضور الفرنسي وبخاصة العسكري في النيجر”، مبرزا “أن لحادثة السفير في نيامي سابقة، فقد طرد الحكم العسكري في مالي السفير الفرنسي جوول مايور في يناير/كانون الثاني 2022”.

وأضاف “بالنظر إلى أن الرئيس ماكرون أكد احتفاظه بالسفير سلفين إيتي واستعداده للقيام بما يترتب على أي مس بالسفير أو بالجنود الفرنسيين في النيجر، فليس أمام الانقلابيين سوى اقتحام السفارة الفرنسية خرقا لجميع المعاهدات الدولية، وهو ما سيتمخض عن وضع آخر وعن قرارات أخرى قد تفجر الوضع”.

وتابع “المتوقع أن تكون الخطوة المقبلة، هي طلب الانقلابيين سحب القاعدة الفرنسية من نيامي (1500 جندي مدرب)، سيرا على نهج زملائهم في مالي وبوركينافاسو، الذين كسبوا تأييدا شعبيا بسبب ذلك بغض النظر عن انعكاساته، وهو ما قد يعتقد الانقلابيون أنه سيكسبهم شرعية وسيجعلهم محل تقدير النخب الإفريقية المعادية للاستعمار الفرنسي الجديد القديم”.

السبب في تركيز المتظاهرين على معاداة فرنسا أن لها شُهرتها كقوة استعمارية وكمتهمة بحماية أنظمة إفريقية متسلطة.

وعن السبب في تركيز المتظاهرين على معاداة فرنسا رغم وجود شركاء آخرين للنيجر بينهم الصين وألمانيا، أكد الخبير “أن السبب في ذلك واضح وهو شهرة فرنسا كقوة استعمارية وكمتهمة بحماية أنظمة إفريقية متسلطة، وليس للبلدان الأخرى المذكورة ماض استعماري شبيه بالماضي الاستعماري الفرنسي، فقد استطاعت دول مثل البرتغال وألمانيا وبريطانيا التخلي تدريجيا عن ممارساتها الاستعمارية؛ وقد دعم الاتحاد السوفياتي السابق عدة حركات تحرير إفريقية مثل حركة المؤتمر الوطني الإفريقي التي تزعمها نلسون مانديلا.

كل هذه النواحي، يضيف الخبير، تدركها الأجيال الإفريقية الجديدة وهي أساس حقدها على فرنسا”. وعن تقييمه لصدقية الصور المنشورة لتظاهرات معادية لفرنسا في النيجر، أكد الباحث “أنه من الصعب تقييم صحة وصدق هذه التظاهرات، لكن الأكيد هو أن هناك نخبا إفريقية عديدة تأمل في أن تغير فرنسا جذريا سياستها تجاه إفريقيا، وهو أمر مفهوم بالنظر إلى السمعة السيئة في التقييم المحلي، للماضي الاستعماري الفرنسي، مع أن هناك أوساطا إفريقية ترى بأن فرنسا هي سبب جميع ما عانته القارة الإفريقية من فقر وتخلف، وكل هذا جعل الكثيرين اليوم يحلمون ويسعون لطي الصفحة الاستعمارية الفرنسية والتحول إلى واقع مخالف جديد”.