مخرجان فلسطيني وإسرائيلي يجمعهما فيلم عن معاناة الضفة المحتلة.. رسالة قوية إلى ألمانيا

برلين: استغرق المخرج الفلسطيني باسل عدرا 30 ساعة للوصول إلى برلين قادماً من منزله في الضفة الغربية، لحضور العرض الأول لفيلمه الوثائقي (نو أذر لاند) “لا توجد أرض أخرى” في مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله)، السبت.

على النقيض منه، لم يحتاج يوفال أبراهام المخرج الإسرائيلي المشارك في الفيلم أيضاً سوى أربع ساعات للوصول إلى العاصمة الألمانية من منزله الذي يبعد نصف ساعة فقط عن منزل باسل.

ويوثق الفيلم، الذي أمضى المخرجان خمس سنوات في إعداده، نضال باسل للحفاظ على قريته (مسافر)، في الوقت الذي تتعرض فيه القرية لاعتداءات متكررة من القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

ويسلط الفيلم الضوء على الواقع الموازي الذي يعيشه الصديقان؛ يوفال بلوحة أرقامه الإسرائيلية الصفراء التي تسمح له بالسفر إلى أي مكان، وباسل الذي يعيش محاصراً في منطقة صغيرة يئن الفلسطينيون بين جنباتها.

وقال باسل: “يجب أن أطلب تأشيرة، ثم أسافر من الضفة الغربية إلى الأردن، وأستمر في عبور نقاط التفتيش والحدود، ثم أصل للأردن، وبعدها أسافر بالطائرة”.

