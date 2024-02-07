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مخرجة تونسية مرشحة لـ”الأوسكار” تدعو باكية إلى وقف إطلاق النار في غزة ـ (فيديو)

منذ 46 دقيقة

المخرجة التونسية كوثر بن هنية

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“القدس العربي”: دعت المخرجة التونسية المرشحة للأوسكار كوثر بن هنية إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وخلال كلمتها أمام المحفل السينمائي الدولي قالت بن هنية باكية إن “السينما والصنف الوثائقي آلية رائعة لنقل التعاطف.. وفي هذه الأوقات العصيبة حيث تتعالى أصوات الكراهية أكثر فأكثر أود أن أقول إن أفلامي القادمة ستعطي صوتا لمن لا صوت لهم، من سماهم فرانز فانون معذبو الأرض المقهورون”.

وأضافت “وأنا أستغل هذا الخطاب العام للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة على الفور”.

 

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