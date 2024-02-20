مخرج إسرائيلي في مهرجان برلين: “لا بديل عن السلام”.. وأحدث أفلامه ينتقد حكومة نتنياهو

برلين: اعتبر المخرج الإسرائيلي عاموس غيتاي أن “لا بديل عن السلام” بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في تصريحات أدلى بها، الإثنين، خلال مهرجان برلين السينمائي، على هامش عرض أحدث أفلامه الذي ينتقد سياسات حكومة بنيامين نتانياهو.

وقد جرى الانتهاء من تصوير فيلمه الطويل “شيكون”، الذي عُرض في مهرجان برلين الدولي، في كانون الثاني/يناير 2023، قبل أشهر عدة من الهجوم الدامي الذي نفّذته حركة “حماس” الفلسطينية ضد إسرائيل، في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال عاموس غيتاي، وهو شخصية بارزة في السينما الإسرائيلية، إنه “يأمل أن تنبثق من هذه المأساة الرهيبة فكرة تسوية مؤقتة بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

غيتاي: “خلال الاحتجاجات الكبيرة، رأت الصحافة الإسرائيلية أن البلاد تتحول إلى “وحيد قرن” لذلك عدتُ إلى المصدر”

وفيلم “شيكون” من بطولة الممثلة الفرنسية إيرين جاكوب، مقتبس من مسرحية “وحيد القرن” Rhinoceros للكاتب الفرنسي الروماني أوجين يونسكو، وتتمحور قصته حول تنامي النزعة الشمولية.

وتدور أحداث الفيلم في مجمع “شيكون” السكني الإسرائيلي، حيث يتعاظم الفكر الاستبدادي لدى بعض السكان، فيما يقرر آخرون المقاومة.

وُلدت فكرة الفيلم خلال فترة الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل ضد “الإصلاح” المثير للجدل للنظام القضائي، الذي دفعت باتجاهه حكومة بنيامين نتانياهو.

ويرى المخرج الإسرائيلي البالغ 74 عاماً في هذا المشروع محاولة لتحويل إسرائيل إلى “نظام أوتوقراطي واستبدادي”.

وأبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية بنداً رئيسياً من الإصلاحات، في أوائل كانون الثاني/يناير.

وقال غيتاي: “خلال الاحتجاجات الكبيرة، رأت الصحافة الإسرائيلية أن البلاد تتحول إلى “وحيد قرن” لذلك عدتُ إلى المصدر”.

بعد هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، الذي ردّت عليه إسرائيل بحملة عسكرية غير مسبوقة على قطاع غزة، فكّر عاموس غيتاي في كتابة خاتمة لفيلمه، لكنه أحجم عن ذلك لأنه وجد أن الأمر “مبتذل” بعض الشيء.

وقال المخرج إنه يعدّ “ما يشبه الجزء الثاني” لفيلم “شيكون”، استناداً إلى رسائل متبادلة بين ألبرت أينشتاين وسيغموند فرويد، بعنوان “لماذا الحرب؟”.

وقد حلّل المفكران البارزان هذا التساؤل الذي طرحته عليهما عصبة الأمم (سلف الأمم المتحدة) عام 1932. وبحسب الممثلة إيرين جاكوب، فإن التصوير “قد يبدأ في أيار/مايو”.

(أ ف ب)