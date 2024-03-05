مخرج إيطالي يستعرض تجربته في تصوير الوثائقيات الفلسطينية

الإسماعيلية – «القدس العربي»: ألقى المخرج الإيطالي ستيفانو سافونا الضوء على تجربته الفنية والإنسانية في تصوير الوثائقيات الفلسطينية. وقد جرى ذلك ضمن فعالية «يوم السينما الفلسطينية في الإسماعيلية»، بمشاركة رئيس القومي للسينما، الدكتور حسين بكر، ورؤساء لجان التحكيم وعدد من الشخصيات البارزة في عالم السينما.

وتحدث بكل اعتزاز عن تواجد المخرج ستيفانو سافونا، مشيداً بفيلمه الذي يجسد معاناة الشعب الفلسطيني بكل واقعية وجرأة. وأثنى على الجهود الإبداعية التي بذلها المخرج في تقديم قصة مؤثرة تتناول الصراع الفلسطيني بشكل متميز.

وأعرب ستيفانو سافونا عن سعادته بحضور المهرجان وعرض فيلمه، مؤكداً تمسكه بدعم القضية الفلسطينية وتضامنه مع شعبها في مواجهة التحديات الصعبة. وقدم شكره للسلطات المصرية على دعمها وتسهيل دخوله إلى فلسطين لتصوير الفيلم.

وفي تصريحاته، أشار المخرج الإيطالي إلى الجهود الكبيرة التي بذلها في إنتاج الفيلم، معترفاً بالتحديات التي واجهها خلال تصويره في ظل الظروف الصعبة. وتحدث أيضاً عن مغامرته في الدخول إلى قطاع غزة عام 2009، مؤكداً على أهمية تسليط الضوء على الجوانب الإنسانية والحضارية للمنطقة بعيدا عن الصور النمطية.

وأوضح: عندما تلقيت دعوة المهرجان كنت في حيرة بسبب ما يحدث في غزة، ولكن كنت أرى أن الإعلام الغربي يصدر معلومات مغلوطة عما يحدث في فلسطين، وسألت أحد أصدقائي الذين يعيشون في مصر ما يقرب من 30 عاما، وطمأنني كثيرا على الوضع في مصر وأنه أمان، وليس هناك كما يصور في الغرب.

وفي ختام حديثه، أكد على أهمية السينما في نقل القصص والمعاناة بشكل فعّال، مشيراً إلى تطلعه لتوصيل رسالة الفيلم إلى جمهور عريض من خلال منصات متعددة، ومتحدثاً عن التحديات التي تواجه إنتاج أفلام توثيقية في ظل الظروف الراهنة.