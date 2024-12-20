مخرج “السفارة في العمارة” يكشف أزمات عادل إمام في الفيلم

“القدس العربي”: كشف المخرج عمرو عرفة عن الصعوبات والأزمات التي واجهت الفنان عادل إمام خلال تصوير فيلم “السفارة في العمارة”، الذي عُرض عام 2005، إذ أكد أنه عانى هو و”الزعيم” من الرقابة كي يبصر هذا العمل النور.

ونشر عرفة عبر حسابه الشخصي في منصة “X” فيديو من الفيلم، وعلّق عليه قائلاً: “مش ممكن تتخيّلوا المعاناة اللي عانيتها أنا والأستاذ عادل إمام عشان الفيلم ده يظهر للنور”.

وتابع: “شهور والرقابة لا تعطي الموافقة وبعد التصوير أيضاً، ومعاناة وصلت لرئيس الجمهورية شخصياً حتى شاهده بنفسه والسيدة قرينته… وحسب وصف الزعيم الضحك كان للركب وعجبهم وخرج للنور”.