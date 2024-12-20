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مخرج “السفارة في العمارة” يكشف أزمات عادل إمام في الفيلم

20 - ديسمبر - 2024

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“القدس العربي”: كشف المخرج عمرو عرفة عن الصعوبات والأزمات التي واجهت الفنان عادل إمام خلال تصوير فيلم “السفارة في العمارة”، الذي عُرض عام 2005، إذ أكد أنه عانى هو و”الزعيم” من الرقابة كي يبصر هذا العمل النور.

ونشر عرفة عبر حسابه الشخصي في منصة “X” فيديو من الفيلم، وعلّق عليه قائلاً: “مش ممكن تتخيّلوا المعاناة اللي عانيتها أنا والأستاذ عادل إمام عشان الفيلم ده يظهر للنور”.

وتابع: “شهور والرقابة لا تعطي الموافقة وبعد التصوير أيضاً، ومعاناة وصلت لرئيس الجمهورية شخصياً حتى شاهده بنفسه والسيدة قرينته… وحسب وصف الزعيم الضحك كان للركب وعجبهم وخرج للنور”.

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  1. يقول عبد الحق حبوبي:
    ديسمبر 20, 2024 الساعة 3:47 م

    أستغرب جدا لهذا الرعب المهول والحساس الذي يعيش فيه المصري من الصهاينة..

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  2. يقول فادي الحربي:
    ديسمبر 20, 2024 الساعة 11:59 م

    كان مليئاً بالمشاهد الخادشة للحياء. عن أي رقابة يتحدث؟

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