مخرج “باراسايت” يعرض في مهرجان برلين فيلماً ساخراً يحاكي هوس ماسك بالفضاء

باريس: يشكل السفر إلى الفضاء بين الكواكب، وغرور أثرياء أوساط التكنولوجيا مثل إيلون ماسك، موضوع الفيلم الساخر الجديد للمخرج الكوري الجنوبي الشهير بونغ جون هو “ميكي 17″، الذي يعرض في مهرجان برلين السينمائي.

يعود كاتب ومخرج فيلم “باراسايت”، الحائز جوائز أوسكار عام 2019، إلى الشاشة الكبيرة بفيلم كوميدي قاتم من نوع الخيال العلمي، يؤدي بطولته الممثل البريطاني روبرت باتينسون بدور ميكي، وهو مستكشف فضاء شجاع، لكنه يتعرض في مسيرته لمطبات كثيرة.

قال بونغ في مهرجان برلين السينمائي إن الفيلم “يتعلق بشخص عاجز، لكنه يتحول بشكل غير متوقع إلى بطل”.

تدور الحبكة حول ملياردير مصاب بجنون العظمة يشبه ماسك، يؤدي دوره ببراعة نجم “أفنجرز” مارك روفالو، يستقل مركبة فضائية تسافر لاستعمار كوكب جليدي في مستقبل غير بعيد.

