مخرج تيتانيك يصف الشائعات حول عمل فيلم عن كارثة الغواصة “تيتان” بأنها مسيئة

لوس أنجليس: نفى مخرج فيلم “تيتانيك”، جيمس كاميرون، بشدة التكهنات بأنه يستعد لإخراج فيلم عن كارثة الغواصة “تيتان”.

وفي تغريدة له عبر تويتر يوم السبت، وضع مخرج “تيتانيك” الأمور في نصابها الصحيح، بعد أقل من شهر من وفاة خمسة أشخاص على متن غواصة لشركة “أوشن جيت” والتي انفجرت أثناء نزولها إلى حطام السفينة تيتانيك، وفقا لصحيفة لوس أنجليس تايمز الأمريكية.

وجاء في تغريدة كاميرون “في العادة، أنا لا أرد على الشائعات المسيئة في وسائل الإعلام، لكني بحاجة إلى ذلك الآن، لا أجري محادثات حول فيلم يتناول أوشن جيت، ولن أقوم بذلك مطلقا”.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها دفع كاميرون للتعليق منذ اختفاء تيتان في حزيران/ يونيو. وقال مخرج أفلام “أفاتار” في وقت سابق لشبكة “إيه بي سي” إن الناس في مجتمع الغوص كانوا “قلقين للغاية بشأن هذه الغواصة” قبل إطلاق الرحلة الاستكشافية.

وقال كاميرون في ذلك الوقت: “بالنسبة لنا، إنها مأساة مشابهة جدا (لتايتانيك)، حيث لم يجر الالتفات إلى التحذيرات”.

(د ب أ)